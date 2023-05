Imperia: a Montegrazie l'11ª edizione della “Passeggiata tra gli ulivi e le ginestre”

Domenica 4 giugno undicesima edizione della “Passeggiata tra gli ulivi e le ginestre”. La tradizionale passeggiata dedicata all'accoglienza e all'affido famigliare inizierà dal santuario di Montegrazie (e non da Borgo Sant'Agata come gli anni passati) alle 16 con il ritrovo e le iscrizioni. Due percorsi previsti, uno più semplice adatto anche ai passeggini di quattro chilometri (percorso verde) e uno più avventuroso di 10 chilometri (percorso giallo), entrambi ad anello con partenza e arrivo presso il santuario.

Sarà un'occasione per camminare insieme ed assistere a performance e testimonianze, con i volontari dell'associazione Progetto Famiglia a coordinare le varie attività previste. All'arrivo i bambini potranno trovare uno spazio laboratorio su Pier Palù viaggiatore, personaggio che dal 2009, attraverso un fumetto, entra nelle scuole primarie per sensibilizzare i bambini all'accoglienza e alla condivisione. I grandi, sempre all'arrivo al Santuario, verranno coinvolti in un esperienza teatrale da Elio Berti e Luisa Vassallo.

Una giornata che tiene accesa l'attenzione sul tema dell'accoglienza dei minori per la quale l'associazione opera da 25 anni, attraverso la casa famiglia Pollicino e tante altre attività.

“Ogni anno - dichiara il presidente Nazzareno Coppola - la passeggiata tra gli ulivi e le ginestre, è l'occasione per rivedere tanti amici e sostenitori con i quali in realtà camminiamo ormai da 25 anni e incontrare nuovi compagni di viaggio con cui scrivere belle pagine d'accoglienza”.

Sono previsti punti ristoro lungo il percorso e alla fine del tour, la partecipazione è gratuita con offerta volontaria e con possibilità di iscrizione on-line.