Il territorio transfrontaliero a piedi e in bicicletta con Edumob 2, 5 escursioni gratuite fra Italia e Francia.

Il Progetto EDUMOB 2 – Educazione alla Mobilità Sostenibile – cofinanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Italia Francia ALCOTRA – la Regione Liguria, il Dipartimento des Alpes Maritimes, i Comuni di Bordighera, Vallecrosia, Ventimiglia, Mandelieu, Villeneuve Loubet e Mentone, ti porta alla scoperta del territorio Transfrontaliero a piedi e in bicicletta.

A maggio partono 5 escursioni gratuite fra Italia e Francia, pensate per offrire una panoramica del territorio completa. Una panoramica sul paesaggio costiero con le sue splendide passeggiate fra cielo e mare, e sull’entroterra, dove camminare lungo il confine fra Italia e Francia, immersi nella natura suggestiva tipica della zona.

Le escursioni Edumob 2 sono un’occasione per montare sulla bicicletta e scoprire la Ciclovia della Val Nervia, per camminare in vista delle località più chic della Costa Azzurra, oppure alle pendici delle Alpi Liguri. A piedi o in bicicletta il territorio promette splendidi scorci e una natura vestita a festa grazie alla primavera.

Tutte le escursioni sono gratuite. La prenotazione è obbligatoria via whatsapp al n. 349 722 14 33 Roberto Maselli, Guida Ambientale Escursionistica, Accompagnatore Cicloturistico. Le escursioni a piedi prevedono l’appoggio della navetta.



Elenco escursioni

Mercoledì 17 Maggio

Trekking Anello di Cap Ferrat

Orario di ritrovo alla stazione di Ventimiglia ore: 09:30

Escursione durata ore: 4



Giovedì 18 Maggio

Trekking Buggio - Pigna

Orario di ritrovo stazione Ventimiglia ore 09:00

Escursione durata ore: 05:30

Sabato 20 Maggio

Trekking Breil - Airole

Orario di ritrovo stazione Ventimiglia ore: 09:00

Escursione durata ore: 06:00



Domenica 21 Maggio

Trekking Mentone - Monaco

Orario di ritrovo stazione di Villefranche sur Mer: ore 09:30

Escursione durata ore: 03:30

Ritrovo stazione di Monaco ore: 15

Lunedì 22 Maggio BIKE

Bordighera - Dolceacqua

Orario ritrovo stazione di Bordighera ore 09:30

Rientro nel primo pomeriggio