Dalla Città dei Fiori alla Città Eterna: doppio appuntamento a Roma per l'Happy Chorus

Happy Chorus RnS, nasce quasi per caso a Sanremo, la città del Festival, della musica, dei concerti e di innumerevoli manifestazioni delle sette note, portando in essa anche il “Pop cristiano”.

I primi loro concerti furono nelle parrocchie ma ben presto li portarono sui palchi, nelle piazze, nelle sale, nei teatri della Liguria con grande affluenza di pubblico e anche, con un particolare progetto, nelle carceri. La loro musica supera velocemente i confini espandendosi in altre regioni dell’Italia settentrionale e nella vicina Montecarlo. I loro brani sono energici, per liberare se stessi, sono canti e musiche capaci di infondere forza d’animo, coraggio, positività e amore. Una piccola formazione di circa 25 persone tra coristi e musicisti che crede fermamente che la musica sia un mezzo potente di evangelizzazione. A volte una melodia può veramente arrivare a toccare in profondità il cuore delle persone e lenire quelli che sono i dolori della nostra anima o le stesse parole risvegliare in noi quel desiderio interiore di pace e serenità che molto spesso perdiamo nel percorso difficile della vita.