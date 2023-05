Bordighera, all'hotel Parigi cena enogastronomica e consegna diplomi ai nuovi Mastri Coppieri Aspi

L’hotel Parigi a Bordighera domani sera alle 20 organizzerà una cena enogastronomica durante la quale l’Aspi Riviera dei Fiori consegnerà i diplomi ai nuovi Mastri Coppieri ASPI.

“La nostra associazione ha appena concluso il corso di secondo livello propedeutico professionale, al quale seguirà un terzo corso e un 'Tutorato' con esame finale per sommelier professionista Aspi” - fanno sapere il coordinatore Davide Roagna, il direttore dei corsi Aspi Riviera dei Fiori Salvatore Papalia e il presidente onorario Aspi Piero Sattanino - “La cena avrà inizio alle 20 con un aperitivo durante il quale verrà proposta una serie di tapas. A seguire verrà servita una cena con sei portate gastronomiche abbinate a nove vini che rispecchiano il territorio del Chianti Classico DOCG della Cantina Vallepicciola”.

“L’evento verrà organizzato per promuovere una sempre maggiore collaborazione tra la nostra associazione Aspi e le Cantine di Alta Qualità Italiane. Il mondo della sommellerie non si ferma solo in Italia. L’Aspi, unica associazione riconosciuta in Italia di sommeliers e associata all’Asi ( Association de la Sommellerie International che comprende 70 nazioni del mondo), dà la possibilità a tutti i propri soci di inserirsi nel mondo lavorativo internazionale e nello spirito di fraterna amicizia portare alto il valore del buon vino italiano e del mondo” - sottolineano.