A Radio Onda Ligure 101 approda Pupo e il suo spettacolo '40 anni Su di Noi'

Un nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure 101 in compagnia dei grandi personaggi della musica italiana. Oggi alle 15.45 intervista a Pupo, il popolare cantante e conduttore televisivo che ha raggiunto il successo negli anni ’70, grazie a brani come “Su di Noi” e “Forse” che sono diventati dei veri evergreen e che continuano tutt’ora ad essere tra i più ascoltati della musica nazionale.



L’intervista sarà un occasione per presentare lo spettacolo "40 anni Su di Noi". Che il prossimo 19 maggio lo vedrà protagonista al Teatro Ariston di Sanremo, e andrà in onda nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.