Gori 2.0: Paolo e Fiore Gori presentano i professori della loro scuola

Maurizio Bergaglia è il docente di psicologia, per lui è stata ed è tuttora un’esperienza stimolante e positiva quella alla Gori Hair School. Per gli alunni è fondamentale avere delle nozioni di psicologia perché quello del parrucchiere è un lavoro a contatto diretto con il pubblico, diventano quindi fondamentali le caratteristiche quali la fiducia, la capacità di ascolto e osservazione e la comunicazione. Queste caratteristiche saranno affiancate alle capacità tecniche proprie della professione per fornire al cliente quella che potrà essere la migliore esperienza all’interno del salone. Un altro aspetto fondamentale all’interno del salone è sicuramente quello del lavoro in team, per far si che si crei un’atmosfera adeguata.

Alessandra Lanteri conosceva già da tempo la scuola e oggi è molto felice di farne parte e di insegnare ai ragazzi tutto ciò che riguarda la gestione aziendale. I social media sono fondamentali per Alessandra nella gestione di un salone, infatti consiglia di fidelizzare i clienti attraverso promozioni, carte fedeltà e omaggi, concentrandosi non solo sul trattamento rivolto al cliente ma anche sulla persona. Fondamentale per l’azienda è essere testimonial di un brand noto, la Gori Hair School lo è infatti ormai da diversi anni di Kérastase.

Andrea Pallanca collabora con Paolo e Fiore Gori come Make-Up Artist. Secondo Andrea un bravo hair stylist deve essere in grado di realizzare un buon make-up per eventuali sfilate ed eventi. I corsi tenuti da Andrea nella scuola hanno riscontrato grande successo e si possono dividere in tre moduli. Nel modulo trucco base il docente spiegherà, dopo un’accurata analisi morfologia, le tecniche di visagismo, l’applicazione del fondotinta, l’epilazione, la depilazione e la ricostruzione dell’arco sopraccigliare. Nel modulo trucco sposa si approfondiranno invece le regole del trucco fotografico e infine, nel modulo trucco fashion si affronterà la storia della moda e delle prime passerelle.

(Riprese e montaggio Matteo Giovannini)