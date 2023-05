Alla Festa della Mamma stravincono i fiori liguri, due italiani su tre li hanno scelti come regalo

Alla Festa della Mamma il regalo preferito dal 64% degli italiani (quasi due su tre) sono proprio i fiori, prodotto di punta della nostra economia regionale. Secondo l’ultima indagine online della Coldiretti, infatti, quest’anno gli omaggi floreali e le piante conquistano a pieno titolo il primo posto del podio dei regali più apprezzato per la festa della mamma, battendo senza colpo ferire sia i classici cioccolatini e dolciumi (3%) che gioielli (3%) e capi di abbigliamento (2%). Il tutto tenendo da conto, però, che il restante 28% degli intervistati ha invece dichiarato di non acquistare nulla per questa ricorrenza.

“Tra i regali più gettonati – spiegano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, Presidente di Coldiretti Liguria e Delegato Confederale – prevalgono quest’anno le azalee, i lilium, le begonie e i gerani, oltre chiaramente alle immancabili rose, protagoniste indiscusse anche di questa festa della mamma. Ma in una terra come la Liguria sicuramente i fiori da regalare non mancano, anzi: la scelta è davvero vastissima, adatta a qualsiasi cliente e davvero a tutte le tasche”.

Proprio per questo, “rinnoviamo il nostro invito ai consumatori ad acquistare sempre prodotti locali – continuano – per avere un fiore fresco e di qualità, oltre che per sostenere un settore fondamentale del made in Italy e del made in Liguria. Un comparto che vale oggi 2,57 miliardi di euro, con il coinvolgimento di 27mila aziende florovivaistiche attive in Italia su 30mila ettari coltivati a livello nazionale, che garantiscono il lavoro lungo tutta la filiera a 200mila persone”.

Acquistare fiori locali, insomma, è ancora una volta un ottimo modo per sostenere la floricoltura della nostra bella Liguria, settore cardine e fiore all’occhiello dell’economia regionale, ormai da tempo costretta a scontare le difficoltà legate alla pandemia e ai rincari energetici. “La floricoltura e il florovivaismo liguri – concludono Boeri e Rivarossa – devono tornare a vivere un nuovo slancio, per difendere le aziende, l’occupazione, l’ambiente e il territorio”.