Sanremo: betoniera perde cemento in corso Cavallotti, intervento degli operai e della Municipale (Foto)

Perde cemento fresco sulla carreggiata ma il suo conducente non se ne accorge e prosegue la sua marcia lasciando sulla strada una lunga striscia di pietrisco e calcestruzzo viscido che ha rischiato seriamente di provocare la caduta e la perdita di controllo dei veicoli in transito.

E’ accaduto questa mattina in corso Cavallotti a Sanremo. Sul posto, fortunatamente, à subito intervenuta una pattuglia della Polizia Locale che ha disciplinato il traffico e fatto intervenire la ditta specializzata per bonificare la strada dal cemento che stava già aderendo al manto stradale. Sul posto anche personale di Amaie Energia che ha aiutato la ditta nelle operazioni di pulizia. Gli agenti hanno protetto gli operai dal traffico intenso per permettergli di lavorare in sicurezza.

E' successo intorno di fronte al Comune. Il tratto di strada è sorvegliato dalle telecamere di sicurezza che permetteranno di risalire al mezzo responsabile.