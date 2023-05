Bandiere Blu 2023, Liguria in testa per il 14° anno consecutivo. due nuovi oscar a Sori e Laigueglia

Nel 2023 le località marine e lacustri del Belpaese che hanno ottenuto il riconoscimento sono 17 in più rispetto alle 210 del 2022, con la sola Cattolica in uscita: toccato un totale di 226 Oscar rivieraschi, cui si associano anche 84 approdi turistici. La Liguria si conferma regina indiscussa con 34 Comuni premiati e due nuovi ingressi: si tratta di Sori e Laigueglia, rispettivamente nella Città Metropolitana di Genova e in Provincia di Savona. La cerimonia di premiazione ha avuto luogo alla presenza dei sindaci interessati venerdì 12 maggio a Roma, presso la sede del CNR, con intervento anche del Ministro del Turismo Daniela Santanché.

La 37esima edizione delle Bandiere Blu, assegnate dalla ONG danese Foundation for Environmental Education (FEE), presente oggi in 81 Paesi, vede ben 458 spiagge – pari all’11% di quelle premiate a livello globale – dove può sventolare il drappo azzurro: al vertice Liguria e Puglia staccano tutte le altre località, seguite da Toscana, Campania e Calabria. “Quest’anno la nostra Liguria conta orgogliosamente ben due vessilli blu in più rispetto al passato – commentano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, Presidente di Coldiretti Liguria e Delegato Confederale – con l’ingresso all’interno del gruppo di Comuni insigniti di questo importante riferimento turistico anche di Sori e Laigueglia. Le Bandiere Blu sono un percorso virtuoso prima ancora che un riconoscimento, che tutti le singole amministrazioni possono decidere di far intraprendere al proprio Comune per puntare a un complessivo miglioramento dei servizi, oltre che della qualità delle acque. Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti dalla nostra Liguria, meta amata e frequentata da italiani e stranieri, il cui territorio e il cui mare sono da sempre sinonimo di qualità e turismo sostenibile, come confermano anche i numeri da record delle presenze turistiche”. Secondo gli ultimi report regionali, infatti, solo nei primi mesi dell’anno è stata registrata una crescita media di +19,04% per gli arrivi e di +20,74% per le presenze in agriturismi e strutture ricettive extra-alberghiere registrati rispetto allo stesso periodo del 2022”. Di questi, un +66,43% di arrivi e un +54,66% di presenze è da riferirsi a turisti stranieri.

Grazie agli importanti risultati ottenuti dai suoi Comuni – in primis, ancora una volta, quelli liguri – quest’anno l'Italia guadagna un posto nella graduatoria europea delle Bandiere Blu, passando dal quinto al quarto posto. Il riconoscimento viene annualmente assegnato a località marine e lacustri ritenute virtuose sulla base di parametri precisi: pulizia delle acque, gestione dei rifiuti, presenza di aree verdi e piste ciclabili, servizi sulle spiagge e all’interno del Comune di riferimento, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere e altro. Dominio confermato per la nostra bella regione anche in materia di approdi Bandiera Blu 2023: ben 16 porti in lista, che portano la Liguria nuovamente in testa davanti alla Puglia e ai suoi 14 approdi.

I Comuni liguri annoverati quest’anno tra le Bandiere Blu salgono, dunque, a 34: di questi, 8 si trovano in provincia di Imperia, con Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia e Diano Marina che si affiancano alle 14 del savonese, dove si trovano, oltre alla neo-eletta Laigueglia, anche le già consolidate Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure e Varazze. Nel territorio della Città Metropolitana di Genova troviamo, poi, 7 drappi azzurri, con il nuovo ingresso di Sori che si inserisce accanto alle conferme ottenute da Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante e Moneglia. Infine, in provincia di La Spezia c’è la convalida dei 5 vessilli di Framura, Bonassola, Levanto, Lerici e Ameglia.