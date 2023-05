Ventimiglia: lavori di Rivieracqua, possibili disagi nella città alta

A Ventimiglia sono in programma interventi di riparazione sulla tubazione dell'acquedotto presente in via Biancheri.

I lavori inizieranno intorno alle 9 di mercoledì e potranno protrarsi sino al primo pomeriggio della stessa giornata. In ragione della posizione della condotta e delle caratteristiche della stessa si verificheranno cali di pressione in tutta la zona di Ventimiglia Alta. Non si esclude che alcune vie della stessa possano essere interessate dall'interruzione dell'erogazione per tutta la durata dei lavori.

Concluso l'intervento e alla ripresa del servizio potranno manifestarsi di casi di opalescenza nell'acqua erogata che, progressivamente, tenderanno a scomparire.

“Ci scusiamo per li disagio arrecato all'utenza - dichiarano da Rivieracqua - precisando trattarsi di interventi necessari ed urgenti per garantire la continuità del servizio idropotabile”.