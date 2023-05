In arrivo la Guida Turistica di Imperia nel 1° centenario della nascita della città

L’Associazione Italiana Gutenberg (APS senza fini di lucro) annuncia l’imminente uscita della 'Guida Turistica di Imperia' realizzata per il Primo centenario della nascita della città che sarà disponibile nelle librerie italiane e in tutti gli store online (Amazon, Feltrinelli, Mondadori, ecc.) a partire dalla fine di Giugno 2023.

"L’opera, ormai ultimata e quasi pronta per andare in stampa, rappresenta un unicum nel panorama delle Guide Turistiche: oggi, infatti, non esiste sul mercato, alcuna guida turistica di Imperia, una città che viene illustrata dettagliatamente in oltre 150 pagine con testi e immagini inedite.

Si tratta di uno strumento indispensabile per lo sviluppo turistico di Imperia, ma al tempo stesso rappresenterà anche una vetrina della città perché oltre all’elenco delle attrattive turistiche (luoghi, chiese, spiagge, musei, prodotti enogastronomici e tanto altro) comprende sezioni che illustrano la storia, i personaggi illustri e le curiosità.

Il volume è stato scritto da Angelo Bottiroli di Diano Marina, vicepresidente dell’Associazione, già autore di numerosi libri, fra cui alcune guide turistiche".