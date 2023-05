Al via il progetto Confartigianato-Asl per la promozione del benessere psicofisico sui luoghi di lavoro

La Confartigianato di Imperia ha sottoscritto con l’ASL un accordo per promuovere il benessere psicofisico sui luoghi di lavoro attraverso un percorso preventivo ed informativo che, se seguito, può portare anche ad una riduzione della quota INAIL e a importanti vantaggi anche dal punto di vista del rendimento finale.

Il progetto "Al primo posto la salute" è stato pensato proprio per promuovere la partecipazione a semplici azioni e all’utilizzo delle misure e degli strumenti messi a disposizione sotto forma di benefit da parte dell’azienda e/o come convenzionamento con le reti di imprese e/o servizi da parte di Confartigianato.

Tra le misure attuabili che potranno comportare sgravi sui premi assicurativi concordati con l’INAIL troviamo i seguenti casi.

Misure per la prevenzione di malattie cardiovascolari/tumori:

L’azienda deve avere stipulato e attuato un protocollo con una struttura sanitaria per ridurre l’insorgenza di malattie cardiovascolari e/o tumori. La convenzione con FISIOMED propone due interventi:

- uno screening di valutazione del rischio cardiovascolare, condotto da un medico chirurgo e un infermiere, che prevede la misurazione dei parametri vitali, la glicemia e un questionario sullo stile di vita del partecipante;

- un'attività di informazione ed educazione sanitaria sui corretti stili di vita, tra cui alimentazione e attività sportiva, condotta da un biologo nutrizionista e un fisioterapista.

Misure per la prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici

L’azienda deve realizzare attività di promozione della salute osteoarticolare e muscolare attraverso interventi formativi teorici svolti in aula e attività pratiche entrambe condotte da medico chirurgico o fisioterapista. La convenzione con FISIOMED prevede un intervento che comprende una parte teorica sulla correlazione tra lavoro e disturbi muscolo-scheletrici, seguita da una parte pratica di screening posturale condotto da un fisioterapista.

A dare supporto alle prime due iniziative interviene il fondo integrativo SAN.ARTI., con cui FISIOMED è convenzionato e attraverso il quale l’azienda garantisce ai titolari, ai soci, ai dipendenti e ai loro familiari di usufruire di rimborsi sui ticket ASL e prezzi agevolati e convenzionati su altre tipologie di prestazioni.

Misure per la prevenzione all’uso di sostanze stupefacenti o all’abuso di alcol

La convenzione con lo psicologo–psicoterapeuta Giampiero Varetti interviene per l’attività dedicata alla prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell’abuso di alcol attraverso interventi gratuiti ed informativi svolti in aula.

La Confartigianato di Imperia ha intenzione di promuovere il progetto tra le imprese attraverso un contatto, un confronto e un monitoraggio costante e diretto così da verificare e valutare i risultati ottenuti da chi aderisce all’iniziativa. Testimonial ufficiale del progetto Confartigianato–ASL è Federico Garibaldi, tre volte campione del mondo di canottaggio, residente a Santo Stefano al Mare e titolare di altri riconoscimenti e premi, oltre che presente in numerose iniziative di questo genere che ci porta l’esempio della sua disciplina a beneficio del benessere psicofisico.

"Spesso il lavoro può distrarre dall'importanza di come l'attività fisica possa migliorare notevolmente la salute e il benessere delle persone incidendo in maniera molto positiva sulla qualità della vita - dichiara Garibaldi - È stato dimostrato che l'attività fisica, come il canottaggio, può giocare un ruolo fondamentale nella prevenzione primaria oncologica, il che conferma l'importanza di questo tipo di progetti per la salute e per il benessere della persona. In tutte le sue forme, il canottaggio offre moltissimi benefici a livello muscolo-scheletrico, mettendo in movimento quasi tutti i distretti muscolari del corpo. Porta benefici non solo fisici, ma anche psicologici: in generale, infatti, il far parte di una squadra riabilita la mente con la condivisione dello sforzo, dei pensieri, dei dubbi e dei problemi".

Per ricevere maggiori informazioni è a disposizione lo sportello Confartigianato al numero 0184/524517 o alla mail giovannini@confartigianatoimperia.it