Tiro con l'arco: bellissima edizione della fase regionale del Trofeo Pinocchio

Oggi a San Bartolomeo al Mare, sul campo di tiro con l’arco, si è svolta la fase regionale del Trofeo Pinocchio, organizzata dalla compagnia arcieri San Bartolomeo, che ha ricevuto i complimenti da tutti i partecipanti e i tecnici presenti sul campo.

"La gara è riservata ai giovani arcieri Liguri dai 9 ai 13 anni. I nostri portacolori si sono ben comportati con un 5 posto nelle ragazze 2010 per Giulia De Marchi, un 4 posto nei ragazzi 2010 per Alessio Calleri e un altro 4 posto nei ragazzi 2011 per Francesco Falchi,alla sua prima gara. Da questa competizione si è formata la squadra degli atleti che rappresenteranno la Liguria alla fase nazionale del Trofeo Pinocchio che si svolgerà ad Atri(TE) il prossimo 17/18 giugno".

Ecco i componenti della squadra regionale: Giambruni Simone (arcieri della Superba di Genova), Vacca Leonardo Albert (AGA di Genova), Pesce Tilda ( arcieri La Fenice d’oro di Carcare), Malatesta Anna (arcieri della Superba di Genova),Gramegna Samuele (arcieri Sarzana), Pavone Leonardo (arcieri Ventimiglia),Rizzo Viola (arcieri 5 Stelle di Savona),Maccario Margherita (arcieri Ventimiglia),Martin Carlo (arcieri Ventimiglia), Raffo Imaya (arcieri Tigullio di Sestri Levante),Croce Nicolò (arcieri Tigullio di Sestri Levante),Bisiani Laura (arcieri Imperiesi), Bertonasco Davide (arcieri La Fenice d’ oro di Carcare).