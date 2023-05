Pallacanestro: Blue Ponente Basket esce a testa alta ai quarti di finale

Una bella partita di basket quella che è andata in scena venerdì sera al PalaCanepa di Diano Marina.



Una gara tanto agonistica e tirata quanto sportivamente corretta, giocata a viso aperto da entrambe le squadre, in una splendida cornice di pubblico: un PalaCanepa così gremito e caldo non si era mai visto.

Le motivazioni sono forti per tutti: i padroni di casa devono vincere per ribaltare l'esito di gara 1 e giocarsi il passaggio in semifinale in gara 3, gli ospiti puntano a chiudere la serie, per cui si inizia da subito con grande intensità.

Nel primo quarto i Blue scontano la maggior precisione al tiro degli avversari e chiudono in svantaggio di 6, nel secondo quarto entrambe le squadre spingono maggiormente con un botta e risposta continuo che porta al pareggio del quarto e si va all'intervallo sul 29 a 35.

Terzo quarto combattutissimo nella seconda metà del quale i dianesi cambiano la difesa recuperando 3 punti; la partita è interamente da decidere nel quarto quarto.

A 4 minuti dalla fine i padroni di casa impattano sul 60 pari, ma nelle ultime fasi Recco stringe i denti e allunga quanto basta. La precisione ai liberi sui falli tattici finali concede agli ospiti una sofferta e meritata vittoria.

Si chiude così la stagione della prima squadra della Blue Ponente Basket di Diano Marina, con un risultato molto al di sopra delle aspettative iniziali e la consapevolezza di aver dato tutto il possibile, giocando un'ultima grande partita e rendendo complessa la vittoria ad una squadra di sicuro e assoluto valore come la Pro Recco.

12/05 Blue Ponente Basket – Pro Recco Basket 65-71 (8-14, 21-21, 24-21, 12-15)



BPB: Lo Piccolo A. 29, Olivari R. 16, Genovese A. 9, Petroncari A. 8, Boretti J. 2, Degl’Innocenti A. 1, Andreini (cap.) L., Appendino L., Garibbo T., Ognibene F., Pirosu M. – All.: Archimede E. – Ass.: Scilletta A.

Pro Recco: Fattori F. 21, Ermirio (cap.) M. 17, Dalorto M. 14, Pozzo A. 6, Tabacchi G. 6, Ermirio D. 4, Merlino M. 3, Carpaneto A., Pellerano S., Sassi P., Villa V. – All.: Bertini M.

Arbitri: Rizzi R., Vicari D.