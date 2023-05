Calcio Eccellenza: nell'ultima di campionato vittoria dell'Imperia contro il Finale

L'ultima giornata di campionato si conclude con la vittoria dell'Imperia contro il Finale. La rete di Ardissone porta in vantaggio i neroazzurri che chiudono la stagione al terzo posto in classifica, a pari punti con la Cairese.

CRONACA:

Primo Tempo

Fischio d'inizio ore 15:01

3' tiro di Guida che va a finire alto sopra la traversa

11' calcio d'angolo di Sancinito che colpisce il palo direttamente dalla bandierina

18' Saviozzi ruba la palla a un difensore, prova a sorprendere il portiere fuori dai pali ma la palla esce di poco a lato

23' doppio pericolo per l'Imperia su calcio d'angolo il pallone calciato da Risso colpisce la traversa, sulla ribattuta è bravissimo cella ad evitare il goal

35' calcio di punizione tirato da Scalia: fa arrivare la palla a Risso che tira e finisce di poco alto

40' punizione calciata da Scalia sfiora la traversa

42' su cross di Campelli la palla arriva a Fatnassi che calcia molto bene ma Mondino sfodera una parata strepitosa

al 45' fischio di fine primo tempo senza alcun recupero

Secondo Tempo



doppio cambio per l'Imperia: entrano Morchio e Ardissone al posto di Gandolfo e Campelli

46' calcio d'angolo per l'Imperia: colpo di testa di Saviozzi che finisce alto sopra la traversa

51' tiro di Sancinito da fuori area, finisce di poco a lato

56' miracolo di Cella: su tiro di Risso il portiere ci mette il guantone e salva il risultato

60' altro cambio per l'Imperia: esce Fatnassi ed entra Panaino

cambio anche per il Finale: esce Vierci ed entra Basso

63' calcio di punizione di Sancinito respinto dalla difesa del Finale

65' tiro di Morchio di poco a lato

66' altro cambio per l'Imperia: esce Cella entra Massabò

68' ammonizione a Taddei

81' cambio per il Finale: esce Gasco ed entra Nazarenko

82' punizione per l'Imperia: la palla finisce direttamente tra le braccia di Mondino

83' rigore per l'Imperia: batte Giglio però il portiere la para e la manda in calcio d'angolo

87' calcio di punizione per l'Imperia: batte Sancinito ma Mondino manda in calcio d'angolo

88' Ardissone fa goal sorprendendo il portiere fuori dai pali. 1-0 per l'Imperia

89' l'Imperia fa l'ultimo cambio: esce Saviozzi entra Moro e cambio per il finale entra Burgos esce Scalia

90' vengono assegnati 3' di recupero

TABELLINO:

IMPERIA: Cella, Ravoncoli, Gandolfo, Sancinito, Guida, Taddei, Campelli, Giglio, Jebbar, Fatnassi, Saviozzi

A disposizione: Massabò, Panaino, Bourkaa, Morchio, Lanteri, Plando, Amoretti, Ardissone, Moro

Allenatore: Solari

FINALE: Mondino, Calligaris, Marangi, Scalia, Chiarlone, Arzarello, Brollo, Gasco, Risso, Vierci, Belvedere

A disposizione: Illiante, Basso, Puddu, Nazarenko, Costantino, Burgos, Cafarotti

Allenatore: Balleri

Arbitro: Mattia Romeo di Genova

Assistenti: Lorenzo Trucco di Imperia e Sara Selvini di Genova

Gol: Ardissone(88' I)

Ammoniti: Taddei(I)