Cartelle esattoriali e debiti gestibili con l’aiuto di uno studio legale: le ultime novità

Pioggia di cartelle esattoriali a carico del contribuenti anche durante l’anno 2023 ed in pendenza dei termini per la rottamazione quater.

Vediamo quando è possibile pensare di non aderire alla rottamazione e cercare, con l’aiuto di uno studio legale che si occupi di fisco, di ottenere un risultato possibilmente anche migliore con il contenzioso.

Le cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate

Le cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate sono le più frequenti, in quanto hanno ad oggetto i tributi non pagati come l’IVA e l’IRPEF, l’IRAP o IRES.

Le cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate, la quale affida l’attività di recupero del credito all’Agenzia delle Entrate Riscossione, sono gli atti con cui il fisco cerca di recuperare il suo credito.

A volte la cartella si fonda sull’omesso versamento degli importi indicati nelle dichiarazioni IVA o dei redditi, altre volte si fonda sull’accertamento di maggiori redditi non assoggettati a tassazione, altre volte gli accertamenti riguardano atti soggetti ad imposta di registro (come l’acquisto di immobili, terreni o aziende).

I tributi veri e propri si prescrivono in 10 anni, mentre in 5 anni si prescrivono le sanzioni e gli interessi.

Può avere quindi senso impugnare la cartella esattoriale per il solo fatto di contenere sanzioni ed interessi che elevano a dismisura il debito, e poi una volta ridotti gli importi dovuti domandare la rateizzazione delle somme residue dovute all’Agenzia delle Entrate.

Cartelle esattoriali ed avvisi di addebito INPS

Le cartelle esattoriali ed avvisi di addebito INPS sono quelle più frequentemente invalidabili con l’impugnazione.

Queste vanno impugnate al Tribunale sezione lavoro del luogo di residenza del contribuente.

Con l’impugnazione è frequentissimo ottenere l’annullamento delle cartelle per vizi di notifica o per prescrizione quinquennale.

Cosa fare se le cartelle esattoriali sono prescritte?

Le cartelle esattoriali prescritte possono essere impugnate quando se ne scopre l’esistenza con un atto succcessivo, come una intimazione di pagamento o un atto di pignoramento, oppure ancora quando sono decorsi i termini di legge tra un atto e quello successivo.

Se il contribuente non impugna la cartella ed eccepisce la prescrizione, le somme restano dovute.

In questi casi potrebbe effettivamente valere la pena di non aderire alla rottamazione 2023 ed invece impugnare le cartelle esattoriali.

Ed infatti le cartelle esattoriali si prescrivono quando passano alcuni anni senza che l’Agenzia Entrate Riscossione (Equitalia) non ne chiede il pagamento: il termine è di 3, 5 o 10 anni a seconda del tipo di cartella.

Se ritieni che per le tue cartelle sia maturata la prescrizione, allora puoi presentare opposizione al successivo atto inviato da Equitalia con il tramite di un avvocato magari cassazionista, ma attenzione ai termini per presentare il tuo ricorso o la tua citazione.

Prescrizione di sanzioni ed interessi delle cartelle esattoriali

Abbiamo visto che talvolta le cartelle esattoriali hanno una prescrizione di 10 anni.

Anche in questi casi tuttavia le sanzioni e gli interessi contenuti all’interno di tali cartelle sono soggetti a prescrizione quinquennale.

In sostanza impugnando la cartella tra il 5° ed il 10° anno successivo alla sua notifica si potrebbe ottenere l’annullamento di sanzioni ed interessi e tornare debitori del tributo originariamente dovuto.

Non pagare le sanzioni significa giungere ad un risultato simile a quello raggiungibile con la rottamazione.

La nullità della cartella esattoriale

La cartella esattoriale potrebbe essere affetta da nullità dove manchi dei requisiti essenziali previsti dalla legge, o dove la notifica sia invalida.

Affichè possa essere dichiarata la nullità della cartella esattoriale è necessario che tu presenti opposizione tramite un avvocato.

E difatti, fin tanto che il giudice non dichiara invalida la cartella esattoriale, questa resta valida ed efficace.

Spesso si parla di nullità della cartella esattoriale in funzione di una violazione nel suo processo di notific, come succedere quando - come spesso effettivamente avviene - l’Agenzia Entrate Riscossione non conserva le copie delle notifiche, ha notificato ad un familiare convivente, le firme risultano false, c’è stato un cambio di residenza del contribuente e così via.

Speriamo di aver chiarito alcuni dei principali casi in cui è opportuno affidare le cartelle esattoriali ad uno studio legale.