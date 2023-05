Calcio. Serie D, la Sanremese soffre col Ligorna ma va in finale: basta l'1-1 del "Comunale"

SANREMESE-LIGORNA 1-1 (23' Cericola, 80' Valagussa)

Ultimo disperato assalto con Gualtieri che non trova la porta. Finisce in parità e la Sanremese vola in finale dove affronterà il Vado, sempre al "Comunale"

120' tre minuti di recupero. Espulsi Correale e Bacigalupo dalle due rispettive panchine

119' punizione Del Ligorna con palla che resta lì e alla fine arriva una conclusione alta di un giocatore ospite nell'area piccola

107' ammonito Secondo per un fallo di mano. Era appena entrato al posto di Nouri

105' Scannapieco ci prova da fuori ma il tiro è ampiamente fuori misura

97' miracolo di Atzori sul colpo di testa di Maglione

93' ruba palla Larotonda che lancia Panattoni, poi Aperi va al tiro ma blocca Atzori

Il Ligorna prima dei supplementari cambia Garbarino con Gualtieri

I novanta minuti si sono conclusi in parità. Si va ai supplementari. Dovesse rimanere pari anche al 120' , passerà la Sanremese come squadra meglio piazzata durante la regular season

90' sei minuti di recupero

86' ammonito anche Di Masi. Finale incandescente

82' si scaldano gli animi. Ammonito Gagliardi, panchine in campo. Espulso Giannini

80' la pareggia Valagussa con un'azione fotocopia che aveva portato al vantaggio di Cericola. È 1-1 al "Comunale"

73' nel Ligorna dentro Serra Sanchez per Bacigalupo. Esce anche Gulli che lascia il posto a Rizzo

69' dentro Riviera per Giacchino tra i matuziani

64' gran destro di Gagliardi che trova solo l'esterno della rete

62' cross di Cericola per la testa di Gulli che impatta male

59' nella Sanremese fuori Scalzi e Pellicanò, dentro Panattoni e Valagussa

55' azione personale di Nouri che prova a giro ma senza successo

48' mancino di Gagliardi deviato da Atzori in corner

Inizia la ripresa

Termina il primo tempo col Ligorna avanti 0-1

39' doppia chance ospite, prima Bacigalupo e poi Di Masi, strepitoso Tartaro su entrambi i tiri

36' ancora proteste per una spinta di Scannapieco su Scalzi non ravvisata dall'arbitro, che due minuti dopo ammonisce lo stesso Scalzi per fallo su Di Masi

34' proteste sanremesi per un presunto fallo in area di Di Masi su Maglione che stava per ricevere un cross di Gagliardi

26' la Sanremese prova a reagire ancora con Giacchino, tiro smorzato e facile presa per Atzori

23' bel cross di Di Masi e ottima girata di Cericola che sigla il vantaggio dei genovesi

21' continua la sagra dei tiri fuori con Di Masi

20' tiro debole di Giacchino, Atzori la controlla uscire, ma c'era un fuorigioco matuziano

19' punizione per gli ospiti, in area Cericola sfiora solo di testa

14' primo giallo del match per Gulli

11' diagonale di Pellicanò che attraversa tutto lo specchio e Scalzi in ritardo non riesce a ribadire in porta

5' corner del Ligorna, colpo di testa di Damonte alto

1' Inizia il match!

SANREMESE: Tartaro, Bregliano, Mikhaylovskiy, Maglione, Gagliardi, Aperi, Giacchino, Pellicanò, Nouri, Scalzi, Larotonda. A disp. Bohli, Riviera, Del Barba, Camerino, Santanocito, Aita, Valagussa, Panattoni, Secondo. All. Giannini

LIGORNA: Atzori, Scannapieco, Botta, Bacigalupo, Di Masi, Damonte, Gulli, Dellepiane, Cericola, Gerbino, Garbarino. A disp. Gragnoli, Gualtieri, Lipani, Abdelazm, Serra, Tassotti, Maresca, Mazzamuto, Rizzo. All. Roselli

ARBITRO: Monesi di Crotone.