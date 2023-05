Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 14 maggio, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 14 MAGGIO

SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



10.00. Partenza della sua 23esima edizione della Baby Maratona rivolta ai bimbi nati tra il 2012 e il 2020. Pista d’atletica a Pian di Poma (dalle 8.30 alle 9.30 ritrovo iscrizioni e consegna magliette), info 338 6592058 (locandina)



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



IMPERIA

9.00. ‘9000 passi contro il diabete’: passeggiata aperta a tutti da Calata Cuneo fino a Diano Marina e ritorno (5 euro destinati alla ricerca contro il diabete giovanile) con misurazione gligemica perima e dopo la passeggiata + animazione e dj set. Evento a cura del Lions Club Imperia La Torre in collaborazione con il Comitato di San Giovanni



9.30-13.00. ‘Social Dreaming’: esperienza di sogno condiviso in un incontro esclusivo organizzato dal Teatro dell'Attrito e condotto da Giancarlo Stoccoro, psichiatra e psicoterapeuta già membro del Social Dreaming Institute di Londra. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al 329 4955513



15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA



10.30. 'Il fiore più bello... la Mamma': visita guidata sul tema del Fiore + al termine consegna di un pacco ‘Picnic’ (ingresso con visita guidata & Picnic 25 euro adulti, 15 euro bambini). Giardini Hanbury, Corso Montecarlo 43, prenotazione obbligatoria 0184 229507



21.00. ‘Viva la Mamma’: concerto dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia diretta dal M° Luigi Crocco. Voce solista il tenore Carmine Buono. Partecipano gli allievi del Centro di Formazione ‘Dance Art a Project’ e Laboratorio di Musica d’Insieme ‘Suoniamo Insieme. Presentano Carmine Buono e Greta Limon. Teatro Comunale, ingresso gratuito



BORDIGHERA



9.45-22.30. Festa Patronale di Sant’Ampelio: Saluti dell’amministrazione e rinfresco presso la Società Mutuo soccorso Pescatori (h 9.45) + S. Messa nella Chiesa S. M. Maddalena (h 11) + Partenza processione da S. M. Maddalena (h 16) + Serata Danzante & Street Food con Musica dal vivo dei Evergreen alla Spianata del Capo (h 19) + Premiazione concorso poesie ‘Mamma in Poesia’ alla Spianata del Capo (h 19.30) + Spettacolo Pirotecnico al Capo SANT'Ampelio (h 22.30)



17.00-19.00. Mostra, dedicata alla scrittrice tedesca Susanne Fülscher e ai suoi romanzi. Sede dell'UCD-ANPI, fino al 21 maggio



17.00. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

TAGGIA

10.00-18.00. ‘Meditaggiasca – Expo Valle Argentina e Armea’ (10ª edizione): stand informativi e promozionali dei comuni, spazio riservato alle aziende locali per la vendita dei prodotti e show cooking in piazza Cavour, dove lo chef Simone Rugiati darà spazio alla creatività della cucina della tradizione locale. Vie e piazze del centro storico, tra via Soleri e piazza Cavour (il programma a questo link)



SANTO STEFANO AL MARE



9.00. Campionato Europeo di Vela della classe 470 con la partecipazione di 69 gli equipaggi provenienti da 26 nazioni comprese Argentina Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Giappone. Evento a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante Marina degli aregai, fino al 20 maggio (più info)

DIANO MARINA

10.00-19.00. Mostra antologica di pittura dell’artista Efisio Brunazzi (h 10/12-16/19). Sala Rodolfo Falchi del Palazzo del Parco, fino al 18 maggio



7.30. 65° Raduno Regionale delle Confraternite Liguri: Accoglienza delle Confraternite + Saluto delle autorità (h 9.30) +Concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Mons. Guglielmo Borghetti, animata dalla corale diocesana ‘Deo Gloria’ (h 10) + processione con gli artistici Crocifissi e l’effigie della Madonna del Carmine, patrona cittadina, con la partecipazione della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’ (vie del centro cittadino). A cura della Confraternita della SS. Annunziata. Piazza Martiri della Libertà



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Trofeo Pinocchio: fase regionale trofeo tiro con l’arco al Campo Arcieri

ENTROTERRA

AIROLE

8.00. Marcia Airole-Breil sur Roya. Iscrizioni dalle ore 08.00 presso la Piazza SS Filippo e Giacomo di Airole, partenza ore 9.30. Ritorno dalle ore 14.30 con servizio navetta Breil-Airole oppure alle 16.41 con treno (stazione Breil, direzione Airole)

BAJARDO

9.30. Per la rassegna ‘Profumo di carta’, passeggiata con le Guide Ambientali Escursionistiche Efrem Briatore e Antonella Piccone, volta alla conoscenza degli Ogam (alfabeto arboreo di origine celtica). Ritrovo alla Chiesa di San Rocco, info e prenotazioni al 391 1042608



10.00. Mercatino per le vie del paese

15.30. La Guida Ambientale Escursionistica Efrem Briatore presenta il suo libro ‘Ogam - Vivere il bosco percorrendo l'antica via del legno’. Chiesa di San Rocco

CAMPOROSSO



10.00-18.00. Ultimo giorno della Mostra con le sculture dell’artista Salvatore Cannataro. Oasi alla foce del torrente Nervia, sulla passeggiata di Camporosso Mare, ingresso libero



15.00. Concerto organizzato da Balbosco d’Oc con protagonista il duo folk occitano ‘Du Tütt’, formato da padre e figlio, Marco e Matteo Orsini. Oasi del Nervia, sulla passeggiata di Camporosso Mare, ingresso a offerta libera

DIANO CASTELLO



16.00. Visita della Chiesa di San Mauro a Varcavello, frazione di Diano Castello, a cura dell’Associazione ‘Communitas Diani’. \Ritrovo è davanti alla chiesetta, info communitasdiani@gmail.com

ISOLABONA

9.00-17.30. Mercatino dell'artigianato e prodotti locali nel centro storico + Laboratorio artistico per i piccoli con realizzazione regalino per la festa della mamma. Partecipazione gratuita

MONTALTO

10.00-18.00. ‘Vivi Montalto’: apertura delle botteghe artigiane e di alcuni spazi per la vendita dei prodotti enogastronomici e dell'artigianato con locali allestiti en plein air nei carruggi del paese + visite guidate alle chiese e ai monumenti (ogni seconda domenica del mese)

PERINALDO

10.00-18.00. Rassegna gastronomica ‘Carciofo di Perinaldo’ (21ª edizione): mercatino con tipicità alimentari + dalle ore 12.30 menù a base di carciofi e dolci tipici. Partecipa la Bandina di Dolceacqua

PIEVE DI TECO



9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

NICE

00.00. ‘No Finish Line Nice’: ultimo giorno della gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24 per 5 giorni, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati, Quai des Etats-Unis (più info)

10.00-19.00. Salon Bionazur 2023: ultimo giorno della 23a edizione del salone del benessere. Promenade du Paillon - Place Masséna, ingresso libero (per saperne di più cliccare questo link)



ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

10.00-17.00. Mercato dei Sapori e dei Creatori: mercato con i migliori prodotti locali e il saper fare tradizionale con più di cinquanta appassionati espositori (cooking show guidati da chef locali, degustazioni culinarie, laboratori di bricolage e numerose attività per i bambini). Avenue Aristide Briand 218 (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate