Service agli Hanbury del Lions Club Arma e Taggia sulla rivalutazione del territorio (foto)

Prosegue per il Lions Club Arma e Taggia la ricerca di Service, atipici, che svolgano la funzione di promozione del territorio e a seguire l’incontro, volto alla conoscenza del Moscatello di Taggia ed ora la volta dei Giardini Botanici Hambury di Ventimiglia.



“Never go against Nature” …. Mai andare contro la Natura, scriveva Thomas Hambury nel 1874 riconoscendo sin da allora la necessità di salvaguardia del territorio ed i Giardini Hambury sono il chiaro e visibile segno che, opere strutturali ed idrauliche ed idonee piantumazioni, permettono sinergie adeguate atte ad evitare dissesti idrogeologici e deforestazioni, soprattutto per un territorio meraviglioso e delicato come quello ligure, permettendo alla natura di coesistere con l’uomo e con le sue necessità.

I soci Lions di Arma e Taggia, complice l’odierna limpida giornata di sole, hanno ammirato ed apprezzato, sotto la guida della Professoressa Mara Spelta e del socio Giovanni Martini, le meraviglie del giardino botanico, riconosciuto tra i più belli del Mediterraneo.

Tra viali, scalinate, alberi, essenze ed arbusti, è cresciuta la consapevolezza dei presenti di trovarsi di fronte ad un capolavoro di fine ottocento dove la maestria ligure nell’erigere muri in pietra a secco si incrocia con l’estro visionario di una figura storica quale è stata quella di Thomas Hambury.

Il Club Lions Arma e Taggia auspica con questa esperienza di rinnovare la volontà di turisti e autoctoni a recarsi ai Giardini Hambury perché visitare è rivalutare.

La giornata del Club è poi proseguita nel suo cammino di approccio alla natura ed alla conoscenza con la visita al Museo Oceanografico di Monaco.