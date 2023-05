L’Asl 1 Imperiese in visita all’Azienda Usl Toscana sud est

Centrali Operative Territoriali, Case della Comunità e il nuovo ruolo dell'infermiere di famiglia e comunità. Sono alcuni degli elementi del DM 77 del 23 maggio 2022 su cui i vertici dell’Asl 1 Imperiese hanno voluto confrontarsi con l’Azienda Usl Toscana sud est in due giornate di lavoro.

Oggi, il team ligure ha prima visitato l’Acot di Via Roma a Siena poi la Casa della Salute di Poggibonsi. La struttura senese è uno degli strumenti per gestire il percorso ospedale-territorio che è stato assunto per definire a livello nazionale le Cot (Centrali operative territoriali). È possibile così garantire ai pazienti la continuità assistenziale nel percorso di dimissione complessa e l’accesso al sistema di cura appropriato attraverso la collaborazione e il raccordo tra i professionisti della struttura ospedaliera, i servizi socio sanitari territoriali e il medico di fiducia del paziente.