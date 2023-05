Torna con 10 band e due dj Cipresstock alla torre barbaresca

Si tratta dell'appuntamento principe organizzato da I Compagni Di Bacco . " Filo conduttore - spiegano gli organizzatori - saranno la ricca cucina e produzioni del Birrificio 1801 ma la protagonista principale resterà la musica! Cambia il format in quanto vi saranno due giornate gemelle in cui si alterneranno sul palco ben 10 bands e 2 dj ".

Questo il programma nel dettaglio. Venerdì 2 giugno , a partire dalle 17 a tarda notte, si esibiranno gli Ultra Suoni, la Berben Band, i Funky Monks, i Ligeres, La Premiata Banda e Dj Tex. Sabato 3 giugno spazio al Duo Frei, Chiara Ragnini, Mr. Sleazy, Radio Reset, The Wavers 51 e Dj Gash. Grande protagonista anche la gastronomia con un ricco menù. Così ci saranno primi piatti, rostelle, salsiccia, porchetta, frittura di totani, caciocavallo impiccato e molto altro.

Ancora gli organizzatori: "Come nelle edizioni precedenti, i partecipanti si caleranno in un mondo total music e potranno anche venire vestiti a tema Woodstock. Insomma un evento assolutamente da non perdere!".

Una manifestazione attorno all'antichissima torre antibarbaresca in un luogo che presenta un anfiteatro e splendidi scenari panoramici.