Grande successo per l'evento di dimostrazione e degustazione barbecue organizzato da Benza sabato scorso

In occasione dell'arrivo dell'estate, sabato scorso, il team Benza ha organizzato un evento di dimostrazione e degustazione barbecue che ha avuto grande successo. Tra i partecipanti c'era anche Jarno Trulli ex pilota di Formula Uno. Gli invitati hanno avuto l'opportunità di partecipare anche all'estrazione di una lotteria, con la possibilità di vincere un barbecue portatile. Il ricavato è stato donato in beneficenza all'Unicef, all'Ail e alla Lega del Filo d'Oro.

Presso il punto vendita, situato in via G. Pascoli 163, si può trovare una vasta selezione di barbecue delle marche più rinomate, ideali per creare un ambiente esterno perfetto dove trascorrere l'estate con amici e familiari. La gamma comprende prodotti di alta qualità come Napoleon e Campingaz, in grado di soddisfare ogni esigenza.

Inoltre, se si desidera arredare il giardino, il terrazzo e gli spazi verdi disponibili c'è tutto ciò che serve nell'ambito dell’Outdoor Living, come gazebo, ombrelloni, ma anche tavoli, sedie e salotti da esterno del miglior Made in Italy.

Per ogni ulteriore informazione chiama al 0184 575246 o visita www.benzasrl.it