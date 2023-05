Traverso (Siap): "Da La Spezia a Ventimiglia dilagano gli effetti dello spaccio di stupefacenti"

"Da La Spezia a Ventimiglia passando anche da Genova, dilagano gli effetti dello spaccio di stupefacenti sul tessuto sociale della Liguria. Per fare arrivare più risorse per la sicurezza occorrono politiche territoriali condivise e chiediamo al presidente Toti di utilizzare il tavolo sulla sicurezza della regione per affrontare il fenomeno partendo dal traffico di droga nei porti della Liguria". A dichiararlo è il segretario regionale del Siap Roberto Traverso che aggiunge: "Ennesimo grido d’allarme che emerge dal territorio ligure sul dilagante fenomeno dello spaccio di stupefacenti che colpisce i giovani spesso ancora studenti. L’ultimo in ordine cronologico arriva da La Spezia dal Prefetto Maria Luisa Inversini che giustamente cerca di sensibilizzare anche la popolazione a dare una mano alle forze dell’ordine collaborando attraverso segnalazioni dopo le criticità emerse nel quartiere Umbertino".