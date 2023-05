Sanremo: i ringraziamenti di un paziente a tutto lo staff del Reparto Malattie Infettive dell'ospedale Borea

“Recentemente sono stato ricoverato due volte, per due problemi diversi, nell'Ospedale di Sanremo - Reparto Malattie Infettive Pad. Prof. Giannoni (2° piano) ed in entrambe i casi sono stato curato/seguito in modo ineccepibile sotto l'aspetto professionale e umano, sia dallo staff Medico, sia dallo staff Infermieristico ed anche dallo staff OSS, compreso anche il personale dell'ambulatorio di reparto.

Per questo motivo ringrazio tutti pubblicamente, di cuore, per le cure ricevute.

Maurizio Cecchetto”.