Rugby: domenica prossima al 'Pino Valle' la prima edizione della Columbanus Cup Under 12

Il gemellaggio tra Imperia Rugby, Union Rugby Riviera e Bangor RFC dà i suoi frutti. Ovali. Domenica prossima si giocherà infatti ad Imperia, al campo “Pino Valle”, la prima edizione della Columbanus Cup di rugby, riservata agli atleti under 12 con possibilità di 5 inserimenti della classe 2010.

Si gioca su tempi di 12 minuti, iniziando alle 11 del mattino per terminare più di un’ora dopo, in vista del terzo tempo conviviale. I partecipanti alla tenzone saranno gli atleti dell’Imperia, i cugini del Sanremo Rugby, i transalpini del Webb Ellis di Mentone ed il Monaco Rugby, oltre alle Vespe di Cogoleto e agli Orsi delle Province dell’ovest di Arenzano e ovviamente, gli ospiti venuti da lontano del Bangor. Questi ultimi sono irlandesi, del Nord. Bangor è una cittadina situata sulle coste settentrionali dell’Ulster, la provincia che è di fatto Irlanda del Nord. Nel rugby così come negli sport gaelici l’Irlanda è una. Giocando con la palla ovale si riconosce nella bandiera con i simboli delle quattro province (Ulster, Leinster, Munster e Connacht) e l’inno 'Ireland’s call'. L’Irlanda chiama, Imperia risponde.

Tutto nasce dalla ricerca irlandese in merito ai luoghi di San Colombano. Ecco spiegato il curioso titolo della manifestazione, dedicata appunto ad un santo molto importante per l’Irlanda così come per la Francia e l’Italia settentrionale, Liguria compresa. Colombano, nome italianizzato dal gaelico Colum Bán, ‘colomba bianca’, è stato una delle figure fondamentali per la diffusione del Cristianesimo in Europa. Vive tra 540 e 615 d.C.. La sua memoria non è mai mancata. Colombano è stato un precursore dell’unità europea. Il suo percorso inizia proprio dal monastero di Bangor e prosegue, a 50 anni, in Francia, dove la principale fondazione è a Luxeuil e infine nell’Italia Longobarda. Qui fonda un monastero a Bobbio, nel territorio piacentino, collegato alla Liguria tramite una via del sale. San Colombano muore proprio lì ne 615 e a Bobbio si trova la sua tomba. L’interesse dei monaci di San Colombano per la gestione del territorio comprende l’oliveto storico di Bobbio e tante dipendenze rurali in Liguria di Levante. Oltre al Comune ligure di San Colombano Certenoli, nel Genovesato, bisogna ricordare che in provincia di Imperia sono dedicate a San Colombano la chiesa parrocchiale di Gavenola (Borghetto d’Arroscia) e una non secondaria cappella a Cénova (Rezzo).

Il torneo di rugby, così intriso di memoria storica, diventa così un trinations giovanile di alto livello, in cui si confrontano tre scuole rugbistiche di grande prospettiva, con quella francese e quella irlandese grandi protagoniste annunciate nella imminente Coppa del Mondo di settembre/ottobre 2023. È già in moto la macchina organizzativa imperiese, con le attrezzature ed il supporto logistico del Comitato San Giovanni - Ineja, che garantirà refezione a tantissimi giocatori e accompagnatori. Gli irlandesi, peraltro, scalpitano già pensando al caldo sole della Riviera e ancora una volta si materializzano le possibilità turistiche offerte dall’impresa sportiva, che Imperia sempre di più vive.