Imperia, un sentiero per l'inclusione sociale: con SEI-CPT, Jobel e Isah obiettivo raggiunto

Oggi è stato inaugurato il sentiero creato dagli allievi e docenti del corso realizzato dal SEICPT per "Manutenzione e gestione del territorio, sentieri e spazi verdi" presso il parco ISAH di Villa Galeazza a Imperia. È un grande risultato che dimostra il valore della formazione e della collaborazione nella cura e valorizzazione del territorio.

Il corso finanziato dalla Regione Liguria e dal Fondo di coesione nell'ambito del POR FSE Liguria 2014-2020 è stato svolto nell’ambito dell’Operazione AGRITUR, realizzata dal partenariato composto da Jobel (Capofila), S.E.I. - C.P.T., FAImpresa srl, Goccia cooperativa sociale e Olimpia Società Agricola Semplice.

L'obiettivo principale del progetto AGRITUR è quello di favorire l'inserimento socio-lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale, concentrandosi sull'inclusione sociale e sulla lotta alla povertà. In particolare, rientra nell'ambito dell'Asse 2 - inclusione sociale e lotta alla povertà, priorità di investimento 9i, ob. Spec. 9.2 - abilità al plurale 2 - linea di intervento 1.

Attraverso il progetto, è stato possibile riscoprire e valorizzare i tesori del parco di Villa Galeazza. Il sentiero creato offre un percorso guidato che si snoda tra la vegetazione esistente e le nuove aree create dai ragazzi. Inoltre, sono state aggiunte piante e alberi per arricchire ulteriormente l'ambiente naturale. Il tutto si svolge nella splendida cornice della Villa Galeazza.

Il Direttore del SEICPT Francesco Castellaro: «Questa iniziativa rappresenta un esempio tangibile di come diversi elementi possano convergere per ottenere risultati positivi in termini di valorizzazione del territorio, conservazione ambientale e inclusione sociale. Il corso ha offerto agli allievi l'opportunità di acquisire conoscenze e competenze specifiche relative alla cura del territorio, alla gestione dei sentieri e alla valorizzazione degli spazi verdi. Questa formazione ha permesso loro di sviluppare le abilità necessarie per realizzare il sentiero nel parco di Villa Galeazza. Il Project Work ha coinvolto attivamente sia gli allievi che i docenti del corso, creando un senso di appartenenza e di responsabilità nei confronti del progetto».

Il Presidente della Cooperativa Jobel Alessandro Giulla: «L'iniziativa ha dimostrato che, indipendentemente dalla provenienza o dallo status sociale, è possibile offrire opportunità di inclusione e di lavoro a tutti. Attraverso la collaborazione e il sostegno reciproco, è stato possibile superare le sfide e abbattere le barriere linguistiche e culturali. Questo progetto rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione e l'impegno nella comunità possano contribuire a migliorare le condizioni di vita delle persone, creando un futuro migliore per tutti. Inoltre il coinvolgimento di allievi migranti nella realizzazione del sentiero per i ragazzi disabili dell’ISAH, ha rappresentato un notevole esempio di integrazione e cooperazione interculturale, che ha contribuito a creare un ambiente inclusivo per tutti i partecipanti al progetto».

Il presidente di ISAH Stefano Pugi: «È auspicabile che questo sentiero diventi un luogo amato e apprezzato da tutti, soprattutto dai nostri ragazzi, che potranno godere appieno delle bellezze naturali e delle opportunità offerte dal parco. La creazione di un sentiero accessibile offre numerosi benefici ai ragazzi disabili che potranno esplorare e interagire con l'ambiente circostante, godere dei paesaggi e vivere un'esperienza immersiva nella natura. Potranno inoltre condividere esperienze, interagire con gli altri visitatori e sentirsi parte integrante della comunità. Il parco diventerà uno spazio condiviso, dove tutti possono incontrarsi e godere delle stesse opportunità, indipendentemente dalle differenze di abilità. Spero che l'esempio positivo rappresentato dalla realizzazione di questo sentiero possa essere di ispirazione per promuovere l'inclusione sociale e l'accessibilità, garantendo a tutti l'opportunità di godere dei tesori naturali e culturali del nostro territorio».