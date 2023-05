Dopo una lunga attesa 'Cronache Matuziane' di Alessio Bellini sarà presto in libreria

Sarà disponibile in tutte le librerie, fisiche e online, il romanzo “Cronache Matuziane. Il vuoto e l'argilla”, di Alessio Bellini, dopo il 20 maggio; nei prossimi giorni sarà anche reso noto il vasto programma delle presentazioni, ricco di ospiti e di sorprese. La pubblicazione è a cura di Antea Edizioni, di Angelo Giudici.

L'opera è ambientata durante l'anno del Signore 962, in una Sanremo feudale, succube del dominio genovese e martoriata dalle lotte interne; in questa cornice, le storie di quattro singolari personaggi si incrociano fatalmente: un ragazzino di origine saracena, un vecchio generale irridentista, un'aristocratica soffocata dalle proprie ossessioni e un torvo fuorilegge si ritrovano a lottare per la sopravvivenza, tra retroscena ricolmi di scheletri nell'armadio e un'insidiosa ambientazione medievale, ricca di sfide e pericoli.

In questo romanzo irriverente e provocatorio, l'autore dipinge, attraverso personaggi grotteschi e situazioni spesso sopra le righe, una satira della Liguria e dei liguri. Riprendendo diversi generi, dalla fiction storica al fantasy epico, dal thriller psicologico alla parodia, il risultato è un dipinto storico in piena regola, accurato, eppure più attuale che mai. Nei prossimi giorni verrà diffuso anche un trailer audio-visivo di “Cronache Matuziane”, realizzato in collaborazione con Ivan Tenga e l'attrice Amanda Fagiani.

Alessio Bellini, 24 anni, è laureato con menzione d'onore in Antropologia Culturale ed Etnologia presso l'Università degli Studi di Torino, con una tesi sulla violenza simbolica applicata alla gestione della multireligiosità da parte delle istituzioni pubbliche; tuttavia, è molto appassionato della storia della Liguria. Nel 2022 ha pubblicato “C'era una volta... Sanremo” a cura di Antea Edizioni, Taggia.