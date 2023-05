Imperia al voto, per il comizio finale di Ivan Bracco anche il messaggio di Elly Schlein: "Noi siamo il cambiamento" (foto e video)

Comizio finale del candidato del centrosinistra (Pd, Alleanza Verdi-Sinistra, Imperia Rinasce) Ivan Bracco stasera in piazza De Amicis. Nell'incontro di chiusura di campagna elettorale anche il messaggio di Elly Schlein, Segretaria del Partito Democratico.



"Siamo al vostro fianco perchè Imperia merita di più. Se ci sarà il ballottaggio saremo fisicamente con voi. Ivan siamo con te. Nessuna sfida è impossibile fattelo dire da una che non l'hanno vista arrivare" - ha detto al telefono Elly Schlein. "Noi siamo il cambiamento" ha sottolineato ancora una volta l'ex commissario di polizia rivolgendosi al suo elettorato e a tutti gli imperiesi.

"In questi due mesi abbiamo incontrato tanti cittadini, associazioni, che hanno evidenziato le problematiche della nostra città. Non c'è spazio per alternative o si vuole continuare a rimanere nello scenario in cui Imperia è incastrata da 70 anni, oppure se si vuole cambiare bisogna votare per noi. Crediamo fortemente che Imperia possa cambiare, che non sia più la città dei progetti faraonici, dei cantieri senza programmazione e delle multe con l'autovelox", ha sottolineato Bracco.

"La partecipazione e la presenza costante al fianco dei cittadini saranno le particolarità del nostro mandato".