Concluso a Borgo Sant'Agata il percorso di ascolto della lista civica 'Imperia senza padroni' a sostegno di Luciano Zarbano

Si è concluso a Borgo Sant'Agata il percorso di ascolto della Lista Civica Imperia Senza Padroni a sostegno del Candidato Sindaco Luciano Zarbano.

"Ultima tappa - evidenzia il candidato - di un cammino in tutte le frazioni 'dimenticate' di un territorio dove i centri lontani dal nucleo centrale hanno finito per evidenziare problematiche molto simili riconducibili a uno stato di abbandono da parte dell'attuale amministrazione. Anche a Sant'Agata i residenti hanno espresso la necessità di intervenire sui soliti temi, dalla pulizia, alla manutenzione in generale, al bisogno di considerazione, che esprime sempre più il richiamo al rispetto del cittadino. Tra gli argomenti di maggior interesse quello inerente alla Scuola con particolare riferimento alla Primaria di Borgo San Moro che nel prossimo anno scolastico, su decisione del preside dell'Istituto Comprensivo Statale Nazario Sauro, non avrà la classe prima essendo stato scelto il plesso di Castelvecchio. Più volte, ribadiscono i residenti, abbiamo richiamato l'attenzione sui social e attraverso i media su questa decisione che nel giro di 4 anni porterà alla chiusura del plesso di Borgo San Moro. Nonostante ciò a livello di amministrazione nessuno ha mostrato sensibilità, interessandosi al problema".

“In questo mio lungo colloquio itinerante sul territorio – termina Luciano Zarbano – ho potuto comprendere come il cittadino abbia sempre comunicato, esprimendolo con malinconia, talvolta con rabbia, il bisogno di avere nell'amministrazione un punto di riferimento. E' triste percepire una realtà che non dovrebbe nemmeno esistere. In unica Comunità serve sinergia, non esiste amministrazione con il solo 'comando' e con l’imposizione. Non esiste città nel senso più ampio del termine senza il rispetto di ognuno”.