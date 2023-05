Standing ovation a Cervo per Gemma Capra Calabresi per la rassegna 'Blu d'Inchiostro'

Incontro toccante per la rassegna ‘Cervo in Blu d'Inchiostro’. Il Sindaco Lina Cha insieme alla delegata alla cultura Annina Elena sono state molto commosse e grate.

Mara Ferrero, Dirigente Scolastica del Liceo Cassini, ha aperto l'incontro, ringraziando per l’opportunità unica per i tantissimi studenti presenti, grandi protagonisti insieme alla vicepreside Stefania Sandra che ha presentato il libro ‘La crepa e la luce’ (ed. Mondadori) della vedova Calabresi, alla presenza anche del figlio Luigi Calabresi e della moglie. Momenti musicali bellissimi a cura di Pietro Franza con musiche di Einaudi.

La prof.ssa Francesca Rotta Gentile ideatrice della rassegna: "Gemma Capra Calabresi, personalità di eccezionale spessore morale, ha trasmesso, con la propria presenza, un’aura di profonda umanità e saggezza. Ha comunicato anche una grazia particolare, come amava dire la poetessa greca Saffo… davvero una donna colma di grazia e mi è piaciuto anche il suo soprannome da ragazza Cin Cin, che sottolinea bene la sua energia spumeggiante!".

Chi abbia un briciolo di memoria storica, nel sentir parlare del caso Calabresi non può che sentirsi scosso: una delle vicende che avevano impegnato con più accanimento le energie morali italiane mettendo alla prova la tenuta della stessa solidità delle istituzioni di fronte alla delicata fase degli anni di piombo; i fatti sono ben noti: accusato di avere ucciso l'anarchico Pinelli, il Commissario era stato attaccato in modo feroce da una parte del giornalismo italiano e della politica del tempo, e infine venne ucciso; eravamo nel 1972.

Una pagina drammatica e dolorosa che tutti ricordiamo pure per la rilevanza che avrebbe assunto anche in seguito, quando infine si era giunti alla condanna dei colpevoli, stando alle indagini e al processo. Ciò che abbiamo vissuto a Cervo però è stato un evento che ha svelato l'umanità profonda e sincera manifestata da Gemma, vedova indomita, tenace, quanto mai viva nel ricordo delle peripezie di un cuore ferito. La cronaca si è così improvvisamente fatta incontro. Le parole di perdono, la fatica di tirare avanti anche in famiglia, il desiderio di farsi giustizia da sé, e infine quel perdono che la investe con piena consapevolezza, quasi come una profezia inverata.

E il fatidico incontro con l'altra donna lacerata da quegli eventi, la vedova Pinelli, sotto la coraggiosa guida del Presidente Napolitano; le poche ma ricchissime parole, i gesti descritti. Quanto abbiamo vissuto va oltre le consuete cronache, è stato un viaggio in un'anima, stimolato dalle puntuali osservazioni della prof.ssa Stefania Sandra del Liceo Cassini di Sanremo e dalle domande degli alunni del Liceo Cassini, dell'Istituto Colombo del corso serale e del Liceo Vieusseux, tantissimi ragazzi presenti e commossi davanti a eventi imponenti, non tanto per la rilevanza storica, quanto per la forza d'animo di chi pacatamente li rievocava.

L'oratorio infine si è alzato in piedi, con una unità di intenti, grato per essere stato trascinato dal buio più tetro alla luminosità di una figura ammirevole sebbene dimessa, che ha riferito ogni passaggio con cuore aperto e naturalezza.