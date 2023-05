Speciale Weekend: l’oliva protagonista a Taggia, il carciofo a Perinaldo e si festeggia a Bordighera

L’oliva taggiasca torna protagonista oggi e domani a Taggia con l’evento ‘Meditaggiasca & Expo Valle Argentina-Armea’ con tante novità. Il tradizionale evento che celebra i prodotti tipici e le aziende del territorio torna nel centro storico di Taggia, tra via Soleri e piazza Cavour. Come ogni anno verrà dato grande risalto alla tradizione enogastronomica del territorio coinvolgendo chef e produttori locali. La decima edizione vedrà il ritorno di un grande amico della manifestazione: chef Simone Rugiati, celebre per i suoi famosi piatti, i suoi libri, e per essere stato protagonista in diversi programmi televisivi.

La formula consolidata è quella degli scorsi anni con qualche sorpresa. Dalla mattina alla sera, in via Soleri, le aziende proporranno le loro eccellenze, mentre nella tensostruttura di piazza Cavour si svolgeranno convegni, cooking show e diversi incontri incentrati sulle ricette tradizionali, l’oliva taggiasca e il vino Moscatello di Taggia. A tenere il filo dei vari eventi sarà lo showman e presentatore Gianni Rossi.

Tra le altre novità anche i laboratori per i bambini che intratterranno i più piccoli durante le due giornate della manifestazione, avvicinandoli ai prodotti locali d’eccellenza.

Anche quest’anno saranno presenti tutti i comuni delle Valli Argentina e Armea: Badalucco, Bajardo, Carpasio, Ceriana, Molini di Triora, Montalto Carpasio e Triora. A questi si aggiungono anche i comuni di Castellaro, Pompeiana e Terzorio (il programma completo a questo link).



Rimanendo in tema di degustazioni segnaliamo per domani a Perinaldo la 21ª edizione della rassegna gastronomica dedicata al ‘Carciofo di Perinaldo’. Per l’occasione sarà allestito un mercatino con tipicità alimentari e, dalle ore 12.30, si potrà degustare un menù a base di carciofi e dolci tipici. L’evento sarà allietati dalla Bandina di Dolceacqua.

Il carciofo di Perinaldo, diventato presidio Slow Food, che è coltivato solo qui e in Provenza, tra i 400 e i 600 metri sul livello del mare, è senza spine, tenero e non ha barbe all’interno. Resiste alle temperature rigide, sopporta bene la siccità e non ha bisogno di trattamenti chimici, quasi come un ortaggio selvatico. Si raccoglie da maggio a giugno. Si consuma crudo, in insalata oppure cotto in accompagnamento a carni o selvaggina. Le ricette tradizionali di Perinaldo lo vedono protagonista di frittatine, al forno con parmigiano e funghi, o in semplici frittelle con aglio e prezzemolo.

Ma anche a Bordighera si potrà partecipare ad appuntamenti gastronomici. Infatti sono in corso i festeggiamenti patronali in onore di Sant’Ampelio con la possibilità di partecipare ancora a due serate enogastronomiche e musicali e allo spettacolo pirotecnico previsto per domani, domenica 14 maggio, sul molo di Sant’Ampelio. Dalle 19 di questa sera in Spianata del Capo, a cura della Pro Loco Borghettina, ci saranno musica dal vivo con Simo J e Francesco Zanotti, tanto divertimento e la possibilità di gustare piatti all’insegna di qualità e tradizione. Mentre domani i festeggiamenti inizieranno alle 9.45 con i saluti dell’Amministrazione presso la Società Mutuo Soccorso Pescatori seguiti dalla Santa Messa e Processione che partirà dalla Chiesa S. M. Maddalena. Alle 19, l’ultima serata danzante ed enogastronomica sulla Spianata del Capo con musica dal vivo con Evergreen. Le manifestazioni patronali termineranno alle 22.30 con lo spettacolo pirotecnico a Capo Sant’Ampelio.



Passiamo agli spettacoli teatrali e musicali in programma questo fine settimana: al teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo Giuseppe Pambieri sarà protagonista questa sera della piece 'Centomila. Umo, Nessuno. La curiosa storia di Luigi Pirandello'.

È un viaggio ironico e appassionato nel multiforme universo dello scrittore siciliano, un ritratto inedito disegnato attraverso le figure più significative della sua vita, le sue opere, il suo pensiero; una riflessione scanzonata e umoristica sull’uomo del Novecento, a cui solo la scena può dare voce. Lo spettacolo racconta gli aspetti meno visitati dell’esistenza di Pirandello: dal rapporto con la domestica Maria Stella che nutrì l’immaginazione religiosa dell’autore e il suo mondo magico popolare, tanto da guadagnarsi una citazione nella prefazione dei Sei personaggi, alla figura del precettore, custode del suo apprendistato culturale, dai tumultuosi anni giovanili e dal rapporto conflittuale con il padre al soggiorno tedesco e agli amori specchio di un immaginario erotico ossessivo e di una personalità complessa e tormentata.



Sempre stasera alla Sala Beckett del teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare andrà in scena lo spettacolo teatrale ‘Contadini del sud’ con Ulderico Pesce e Maria Letizia Gorga.

È il racconto della vita di Rocco Scotellaro attraverso i suoi stessi testi. Le dimissioni dalla carica di sindaco di Tricarico, il viaggio a Roma alla ricerca di una casa editrice che potesse pubblicare il suo romanzo sui contadini del sud. Un libro, pubblicato dopo la sua prematura morte, che è una sorta di archivio di racconti che gli stessi contadini, emigranti, pastori della sua terra gli avevano fatto.



‘Sanremo e Copenaghen, cori insieme per la musica’ è il titolo del concerto di musica corale proposto del coro Nova Tempora, diretto dalla soprano Gabriella Costa, con ospite il coro danese The Beached Whale (Il Canto delle Balene) diretto dal compositore Mikkel Gomard, in programma oggi alle 17.30 nella Chiesa Luterana di Corso Garibaldi a Sanremo. Mentre domani alle 21, al Teatro Comunale di Ventimiglia, è in programma un concerto dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia diretta dal M° Luigi Crocco dal titolo ‘Viva la Mamma’ con il tenore Carmine Buono. Partecipano gli allievi del Centro di Formazione ‘Dance Art a Project’ e Laboratorio di Musica d’Insieme ‘Suoniamo Insieme’.



Per la presentazione di libri segnaliamo la rassegna ‘Cervo in blu d'inchiostro’ dove la scrittrice Raffaella Romagnolo presenta il libro ‘Di luce propria’ (Mondadori). L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 17 presso l’Oratorio di Santa Caterina.

‘Di luce propria’ è ambientato tra la seconda metà dell’Ottocento e la Prima guerra mondiale. Antonio Casagrande cresce e diventa uomo attraversando momenti che hanno trasformato l’Italia, immortalando con la macchina da piede dei fotografi di strada la folla dietro il feretro di Giuseppe Mazzini, le piazze in rivolta per il pane, le stesse contro cui il generale Bava Beccaris diede l’ordine di sparare. Grazie alla nuova arte della fotografia, ritrae l’ansia di libertà e di giustizia di una nazione che sta scoprendo se stessa.

Allo spazio eventi ‘La Piccola’ di Ospedaletti alle 16 di questo pomeriggio, sotto il titolo 'La bellezza dei luoghi', verrà presentato in anteprima un nuovo lavoro del professor Romano Lupi, docente di storia e filosofia nei licei e affermato saggista, ovvero la nuova edizione ampliata del libro ‘La città visibile. Luoghi e personaggi di Sanremo nella letteratura italiana’, edito da Lo Studiolo.

Si tratta di uno studio molto interessante che va a rintracciare la nostra Riviera tra le pagine di autori di rilevanza nazionale e oltre: si parla naturalmente di Calvino, ma anche di precursori come Francesco Pastonchi, Renzo Laurano e Umberto Cavassa.

Ma non dimentichiamoci della Festa delle Mamma. Per questa ricorrenza sono due gli appuntamenti a lei dedicati: oggi alle 15.30 nel Parco di Villa Ormond di Sanremo sono in programma laboratori creativi, letture animate, shooting fotografici e giochi. Domani, invece, sempre nella città dei fiori presso la Pista d’atletica a Pian di Poma l’appuntamento è con la 23esima edizione della Baby Maratona rivolta ai bimbi nati tra il 2012 e il 2020.



Chiudiamo la nostra rubrica sugli eventi del fine settimana spostandoci nell’entroterra e più precisamente a Bajardo dove domani l’appuntamento è con la rassegna ‘Profumo di carta’.

Bajardo è spesso ricordato come il leggendario colle dedicato ai Druidi, i sacerdoti dei Celti, e gli abitanti un pochino ci credono, tanto da intitolare, in passato, alla millenaria religione celtica la ‘Festa dei druidi’. Un'immersione totale nell'universo celtico tra natura, divertimento, storia e cultura.

La biblioteca comunale ‘Il Tiglio’ con ‘Profumo di carta’ quest'anno vuole dedicare l'apertura dei suoi mercatini proprio ai celti e al loro mondo con una ‘Giornata d'introduzione all'Antico Alfabeto Druidico’. Ospite d'onore Efrem Briatore, guida ambientale escursionistica della Regione Piemonte dal 2006, professione che gli permette di esprimere il suo amore per la Natura tanto da proporsi come mediatore fra uomo e albero. Con lui si andrà alla scoperta dell'Ogam celtico, l'antico alfabeto dei Druidi, guide spirituali e detentori delle tradizioni nelle società antiche, specialmente pre-celtiche e celtiche. L'Ogam è un alfabeto in cui ciascuna lettera rappresenta un albero, per le sue caratteristiche tecnologiche e le sue energie.

La giornata inizierà alle 9.30 con una passeggiata lungo una sterrata immersa nel bosco



Per conoscere tutti i dettagli degli eventi proposti e leggerne molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

