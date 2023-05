La cultura dell'oliva taggiasca spopola a Tuttofood a Milano con i prodotti Roi

Si sono da poco spenti i riflettori su TUTTOFOOD, la più importante fiera italiana B2B dedicata ai professionisti del settore food and beverage e punto d'incontro ideale per aziende, consorzi, importatori e buyer della grande distribuzione alla ricerca delle migliori offerte alimentari italiane ed internazionali.

La manifestazione è stata suddivisa per aree di prodotto, allo scopo di agevolare la visita, e ha proposto una gamma merceologica completa, attenta all’offerta più tradizionale ma anche alle tendenze emergenti dei consumi e ai nuovi segmenti del mercato, come quelli proposti dell'azienda olearia Roi, che oltre a presentare in tutte le sue declinazioni la cultura dell'oliva taggiasca, ha esposto la sua gamma di birre artigianali e gin.

Dal 1900, l'Azienda Roi si è dedicata alla produzione di prodotti oleari di altissima qualità, combinando sapientemente tradizione e tecnologia nel cuore del Ponente Ligure. Oggi Olio Roi offre una vasta selezione di prodotti realizzati con olive taggiasche e olio d'oliva, che spaziano dall'enogastronomia alla cosmesi e al design.

“La partecipazione a TUTTOFOOD – ha dichiarato Paolo Boeri, titolare dell'azienda Roi - per noi è stata una grande opportunità per promuovere i prodotti della Valle Argentina a livello internazionale, quasi una scommessa, ma il bilancio finale è stato molto positivo grazie ai numerosi contatti italiani ed esteri acquisiti durante l'evento. Ora dovremo concentrarci e lavorare su questi contatti nei prossimi mesi".