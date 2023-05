Daniele Viganò, imprenditore e esperto di comunicazione presenta il nuovo libro “7 Chiavi per aprire tutte le porte”

“7 chiavi per aprire tutte le porte” (ROI Edizioni) è il nuovo libro di Daniele Viganò, imprenditore e grande esperto di comunicazione, in cui l’autore analizza l’importanza che ha ricoperto e ricopre tuttora la comunicazione nella sua carriera, attraverso i racconti delle sue esperienze in quel campo, e in cui individua le sette attività fondamentali che secondo lui tutti i grandi comunicatori sono in grado di padroneggiare.

Parlare in uno stadio gremito di quattordicimila persone, avere l’esperienza di più di quattromilacinquecento meeting tenuti in pubblico, essere entrato a contatto con più di mezzo milione di persone in tutto il mondo non è qualcosa che in molti possono dire di aver fatto nella propria vita. Daniele Viganò è uno dei pochi.

Perché la comunicazione è tutta intorno a noi, anche quando non sembra: «Diamo un po’ di numeri» dice l’autore «la prospettiva di vita media di un uomo si attesta oggi intorno agli ottant’anni, mentre una donna può vivere anche più a lungo. Ventisette anni li trascorriamo dormendo, sette leggendo o rigirandoci nel letto senza riuscire a dormire. Circa cinquantatré anni li passiamo insieme ad altre persone: parlando, comunicando, ascoltando, discutendo, riflettendo».

Ed è stata sempre la comunicazione la chiave di volta nella carriera di Daniele Viganò: imprenditore seriale ed esperto di comunicazione, co-fondatore di numerose aziende in differenti settori, è anche un formatore e uno speaker rinomato in Italia e all’estero.

Il suo lavoro, oggi, è quindi quello di dedicarsi anche a trasmettere agli altri quanto ha imparato: a ognuna delle sette chiavi descritte e raccontate nel libro corrisponde un’attività fondamentale nella comunicazione. Dall’imparare a prendere ispirazione dai migliori all’importanza della scelta dei contenuti, dai metodi migliori per stringere nuove relazioni e partnership commerciali alla capacità di raccogliere capitali.

Fra consigli e pratici e applicabili e racconti di esperienze vissute, Viganò, con il suo stile spontaneo ed energico condivide generosamente i trucchi del mestiere.

"Esistono casi (rari) in cui il termine ‘animale’ abbinato a un uomo diventa positivo. Anzi direi celebrativo. Ebbene, Daniele è un animale da palcoscenico. Nel senso che possiede la dote naturale di catturare l’attenzione del pubblico e accompagnarlo verso ragionamenti memorabili. Daniele riesce a essere potente, ironico ed emozionante. Adoro ascoltarlo e leggerlo."

Oscar Farinetti

"Daniele è adrenalina pura. Ha una capacità incredibile di coinvolgere ed entusiasmare a ogni progetto. Un vero leader."

Maurizia Cacciatori

* * *

L’autore: Daniele Viganò, imprenditore seriale ed esperto di comunicazione e vendite, è l'autore di 7 giorni per volare. Ha co-fondato numerose aziende in differenti settori, fra cui Rocket S.p.A., arrivando a quotarne due in borsa e nella sua carriera ha raccolto più di quaranta milioni di euro per finanziare i suoi progetti. È anche un formatore e uno speaker rinomato in Italia e all'estero: ha vissuto per vent'anni a Barcellona e viene spesso invitato a tenere speech nei Paesi dell'America Latina di fronte a migliaia di persone. Per trasmettere quanto appreso nella sua peculiare esperienza ha formato, negli anni, centinaia di migliaia di persone in Italia, Spagna e America Latina.

Dati tecnici:

Daniele Viganò

7 chiavi per aprire tutte le porte

Le tecniche di comunicazione per generare nuovi contatti, presentare la tua idea e raccogliere capitali.

ROI Edizioni

pp. 190 - euro 22,00

In libreria dal 3 maggio 2023