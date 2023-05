Un incidente stradale di circa un mese fa è stato danneggiato il lampione accanto alla ex edicola su cui erano posizionati cartelli che segnalavano il pericolo per l’attraversamento pedonale di fronte all’asilo nido e il divieto di sosta intorno al manufatto ex edicola.

I residenti ci hanno scritto per chiedere il ripristino dell'importante punto luce e della cartellonistica verticale.