Badalucco: uomo colto da infarto, la moglie "Grazie all'equipe dell'Ospedale di Sanremo, l'hanno salvato"

Una nostra lettrice, Sabrina Brezzo ha voluto ringraziare il personale del Pronto Soccorso e del reparto di Cardiologia dell'Ospedale di Sanremo, dopo il ricovero del marito per un infarto.



"Ci tengo a ringraziare tutto il personale sanitario dell'Ospedale di Sanremo che stanotte hanno salvato la vita a mio marito. Ho partito il mio compagno in Pronto Soccorso per un infarto. È stato subito visto e seguito dal dott. Costantini e dalla sua equipe, sono stati davvero professionali e hanno avuto molto riguardo anche nei miei confronti. Ci tengo a sottolineare anche la bravura del reparto di cardiologia dove è stato portato poco dopo il suo arrivo all'Ospedale. Si sente spesso parlare di problematiche legate alla nostra sanità ma è giusto anche ricordare quanto di buono c'è in questi reparti e mi sembrava giusto farlo dopo quanto vissuto stanotte. Non è stato facile, ora mio marito è in terapia intensiva, sotto osservazione è cosciente, posso solo dire grazie a tutti loro che si sono presi e si stanno prendendo cura di lui".