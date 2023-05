Target: Basile Sartoriale, tecniche antiche rivisitate in chiave moderna

Basile Sartoriale nasce ed approda a Sanremo nel 2019, da un’idea di Vincenzo Basile. Un’idea semplice ma profonda: portare avanti la tradizione della Sartoria Napoletana, vero fiore all’occhiello del Made in Italy e ricercata in tutto il mondo.

Nel 2007, dopo il diploma, Vincenzo si trasferisce a Roma per seguire il negozio di suo padre, Sebastiano Basile, focalizzandosi sempre di più sull’abbigliamento da uomo e sulla sartoria Napoletana, da sempre uno dei punti di riferimento del bel vestire nell’alta società partenopea.

L’Antica Sartoria Napoletana non è solo materiali di eccezionale qualità, design contemporanei e classici e manifattura artigianale ma anche attenzione per i dettagli di contorno, tagli e tendenze. Finezza, distinzione e buon gusto sono i concetti alla base di tutte le creazioni della Sartoria Napoletana, abbigliamento che veste l’uomo con stile e carattere e che comprende abiti, camicie, cravatte, maglieria, giubotteria e calzature di straordinaria fattura.

L’industria tessile risulta essere purtroppo una tra le più inquinanti al mondo, il titolare ricerca infatti tessuti sostenibili e al passo con le esigenze del pianeta. Vincenzo Basile partecipa ormai da diversi anni a numerosi eventi di moda in Italia e all’estero, a settembre parteciperà infatti ad una iniziativa organizzata dalla Confartigianato, “Premio Maestri d’Eccellenza”, dove i maestri artigiani valorizzeranno le loro attività e faranno sfilare i loro capi.

Un altro canale che Vincenzo utilizza per promuovere la sua attività è quello dell’editoria. Poche settimane fa il titolare di Basile Sartoriale ha presentato alla Confartigianato di Sanremo il suo libro “No grazie! Do solo un’occhiata”. Nel libro si vanno ad approfondire tematiche legate alla vendita in negozio anche sotto l’aspetto psicologico.

(Riprese e montaggio Matteo Giovannini)

Confartigianato Imperia, partner della rubrica, segue il settore moda attraverso eventi ed iniziative. A settembre a Sanremo tornerà nuovamente "Stile Artigiano è di Moda", la manifestazione dove i maestri sartori artigiani possono partecipare gratuitamente per proporre le loro ultime creazioni su un prestigioso palco sulla linea di quanto fu il "Festival della Moda Maschile" degli anni '70. Per mandare la propria candidatura è possibile mandare una mail a giovannini@confartigianatoimperia.it