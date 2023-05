Tennis Tavolo: due formazioni del TT Regina promosse al termine dei campionati di Serie D

Anche se con risultati positivi alternati a periodi negativi i colori matuziani e tabiesi sono stati ben difesi dai Club Pongistici del C.S. Baragallo Sanremo, del T.T. Regina Academy Sanremo e del T.T. Regina Taggia.

Per quanto riguarda la Serie "D2" Regionale, questa la classifica finale:

1°) C.S. Baragallo con Luciano Rigoli, Davide De Faveri, Mario Rabaglio e Michele Furlan (22 punti). Squadra promossa in Serie "D1" per il 2023-24.

2°) T.T.R. Academy Sanremo con Alessandro Lombardo, Matteo Cichero, Roberto Giraudo, Agostino Bolognese e Diego Verda (20 punti). Squadra promossa in Serie "D1" per il 2023-24.

Per quanto riguarda la Serie "D3" Interprovinciale, questa la classifica finale:

4°) T.T. Regina Taggia Sanremo con Gioele Orsetti, Rinaldo Camillo ed Emilio Chessa (10 punti).

Dal 25 al 28 Maggio 2023 il T.T. Regina Sanremo Taggia sarà in trasferta a Riccione per partecipare ai Campionati Italiani Master Veterani 2023.