Rugby: le squadre giovanili dei Reds di Imperia nei diversi tornei in provincia e nel Nord Italia

Ultime settimane intense per il club imperiese dei REDS, si sono infatti susseguiti due tornei di livello, il torneo Festival a Sanremo con partecipazione di squadre francesi e il torneo Akkademia a Cusago dove erano presenti squadre del Nord Italia di antica tradizione.

Under 13 fasi alterne, al torneo matuziano danno prova di carattere e di gioco, non temono i più quotati avversari ma sfidano in campo a tutto tondo, vittoria e pareggi che creano ancor più un gruppo in crescita, nel milanese invece dopo un avvio col Varese di rilievo i toni si sono smorzati complici caldo e squadre nettamente più preparate (Lecco, Seregno, Amatori&Union Milano, Centurioni ecc..).

Under 11 in crescendo, da Sanremo dove arrivati risicati hanno tenuto testa a squadre francesi e trovano una solo vittoria col Novara, si riscattano e usano l’ esperienza precedente a Cusago si impongono e non poco con Sudtirolo, Seregno, Rugbio, Amatori&Union Milano, Alessandria, portando a casa la loro medaglia e un’esperienza notevole comprovata da un buon gioco sul campo, ottima prestazione di tutti.

Under 9: collettivo in crescita anzi quasi neonato, in entrambi i tornei danno manforte ad altre squadre e fanno capire che il loro forte è il bloccare gli avversari, difesa energica durante le gare porta ai complimenti delle squadre “alleate” ed arrivano le prime mete, buon inizio su campi sicuramente ardui.

Under 7: i piccoli REDS sono sugli scudi in entrambi i tornei, a Sanremo ottima prova d’insieme e divertimento di gioco, nel territorio lombardo netta imposizione dei baby-ruggers, veri e propri matador tra i più piccoli, sempre dinamici (anche fuori dal campo) si fanno largo sulle squadre succitate e trovano solo vittorie, complimenti da tutta la società e dimostrazione caratteriale che arriva ad esempio per tutto il gruppo.

Infine il plauso va ai sostenitori dei REDS che onnipresenti incitano a gran voce i loro beniamini sul campo e provano emozione dal saluto d’inizio partita a quello finale.