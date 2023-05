Pallanuoto: la Rari Imperia femminile si gioca la permanenza in A2, per i maschi ultima a Busto Arsizio

Rari Nantes Imperia si prepara per le ultime partite della stagione. La formazione femminile, allenata da Gerbò, si giocherà la permanenza in Serie A2 con la serie Playout contro le laziali del Roma Vis Nova.

Le giallorosse avranno il vantaggio delle sfide casalinghe: in caso di parità di risultati, la 'bella' si disputerà alla Cascione. La serie comincerà domenica prossima proprio ad Imperia, con fischio di inizio alle 11.30. Ad oggi non sono ancora noti gli arbitri. Le partite verranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook 'Rari Nantes Imperia - Pagina sportiva'.

Domenica 21 maggio la serie si trasferirà a Roma, in casa della Vis Nova, presso il Centro Sportivo Santa Maria. Gara 2 comincerà alle 14:30. 'Ultimo ballo' della stagione per la formazione maschile in Serie A2: gli imperiesi vanno a Busto Arsizio, provincia di Varese, dove affronteranno il Como Nuoto. Saltato l'obbligo di contemporaneità: l'inizio della partita è fissato per le 19.