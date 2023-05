Sanremo: un italiano di origine bulgara si aggiudica il torneo di poker appena finito al Casinò

E’ un pokerista di origine bulgara ma italiano, Zlatin Penevil, il vincitore dell’Ipo Sanremo 2023, il torneo di Poker appena terminato al Casinò e che ha visto la partecipazione di oltre 3.500 giocatori. A lui la prima moneta di 280.000 euro, prevalendo sull'austriaco Andreas Frohli e sull'italiano Gaetano Montagno.

Numeri importanti per l’IPO Sanremo 2023, che ha portato in città più di 6.000 presenze, superando a quota 1,6 milioni di euro il montepremi garantito di un milione. Tavolo finale entusiasmante, che ha visto comunque consegnare 170.000 euro al secondo e 110.000 al terzo.

3.650 gli iscritti, provenienti da tutta Europa con accompagnatori ed appassionati per circa 6.000 presenze, che hanno affollato dal 30 aprile al 9 maggio le sale del Casinò, le strutture ricettive e commerciali di Sanremo. Una festa del poker che, dalla casa da gioco si è riversata sul territorio, portando vitalità economica in tutta la città. I pokeristi hanno apprezzato le diversificate offerte di intrattenimento: i Main Events, i tornei satellite, la possibilità di ‘Cash Game’ ma anche momenti dedicati ai giochi tradizionali o a quelli elettromeccanici.

“Un evento molto significativo – ha detto il Sindaco Alberto Biancheri - che si rafforza di anno in anno all’interno del panorama eventi del Casinò e della città di Sanremo, e che in questa edizione 2023 ha saputo far registrare risultati veramente molto importanti in termini di numeri e di ritorno di immagine. Ringrazio il Cda e tutti i dipendenti per il lavoro svolto, oltre a tutti i players che hanno vissuto la Casa da Gioco e la città in quest’ultima settimana, che speriamo di aver ospitato al meglio. Dopo i primi cinque mesi dell’anno veramente soddisfacenti, ora guardiamo all’estate che si preannuncia molto promettente”.

“Ipo Sanremo da ricordare – hanno detto all’unisono il Presidente Gian Carlo Ghinamo ed i consiglieri Lucia Artusi ed Eugenio Nocita - pietra miliare del Poker europeo, per i numeri, per il montepremi totalizzato per le ricadute economiche sul territorio, che hanno confermato la funzione del Casinò quale volano turistico finanziario del comprensorio. Ringrazio il management, i funzionari e tutta la squadra per aver saputo gestire la macchina organizzativa, che ha ben orchestrato il flusso continuo dei pokeristi. I players si sono sfidati nelle sale gremite, hanno apprezzato l’ambiente elegante, funzionale e sicuro, con la possibilità di diversificate forme di intrattenimento. Anche la città ha saputo accogliere questo importante flusso turistico, che di anno in anno, grazie al Casinò si sta consolidando, promozionando al tempo stesso la Poker Room della Casa da Gioco a livello internazionale”.