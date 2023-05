Taggia: Liceo Sportivo costretto ad allenamenti all'aperto, la scuola fa i conti con i problemi delle Caserme Revelli

Da mesi le classi del Liceo Sportivo di Taggia sono costrette ad allenarsi in condizioni di fortuna. Il problema si è verificato a dicembre quando due studenti hanno lamentato un malessere entrando nella palestra. Per fortuna nessuna grave conseguenza per loro ma da quel giorno lo spazio d'allenamento è diventato inutilizzabile.

Così le 10 classi, 200 alunni (molti anche agonisti), dell'Istituto Colombo si sono dovute arrangiare: lezioni di pallavolo all'aperto nell'area delle ex Caserme Revelli, arti marziali nei locali della Piscina comunale, pallacanestro nel campo della Darsena e calcio usando una delle due porte del campetto dietro la scuola. La scuola è nata per offrire (e nonostante queste difficoltà offre) una specializzazione e un livello di formazione alto in provincia di Imperia. La realtà scolastica però si scontra con l'annosa problematica di Taggia e delle caserme Revelli.

La palestra, sebbene inutilizzata, si trova confinata tra aree degradate e spesso usate come discarica. Oggi, se fosse accessibile, i ragazzi sarebbero costretti a passare tra ali di spazzatura, a causa di una mancata pulizia di questa che è un'area del Comune di Taggia e di cui abbiamo più volte documentato le condizioni di degrado.

Qualche perplessità la solleva anche la concessione del campo da calcio comunale. L'area rimarrà in uso alla scuola fino a fine mese ma da quando è stata data non è stata fatta manutenzione almeno per renderlo utilizzabile, tanto che oggi è diventato un prato di erba alta e margherite. I ragazzi sono costretti ad usare un unico spazio libero di pochi metri, mentre la quasi totalità dell'area è impraticabile.