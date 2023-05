Bandiera Blu, la riviera a caccia di riconferme il 12 maggio la cerimonia a Roma

Imperia a caccia di riconferme. Domani, 12 maggio la Fee assegnerà alle spiagge la Bandiera Blu. Otto i vessilli assegnati l’anno scorso ai comuni di Bordighera, Diano Marina, Imperia, Riva Ligure, Taggia, San Lorenzo al Mare, Sanremo e Santo Stefano al Mare.

Saranno tutti riconfermati? Ci saranno delle new entry? Il riconoscimento é previsto sulla base del disciplinare e dei dati sui rilievi della qualità delle acque di balneazione, superano i test e possono fregiarsi per l'intera stagione del prestigioso vessillo che qualifica l'area interessata sul piano ambientale.

La Fee inviterà le amministrazioni Comunali che hanno presentato la candidatura per conseguire la bandiera blu alla cerimonia di assegnazione dei vessilli.

"Elenchi di comuni bandiera blu che, come ogni anno, circolano sulla rete con largo anticipo rispetto alla cerimonia ufficiale, non hanno alcuna attendibilità, spiegano alla FEE - né l'invito alla cerimonia costituisce di per sè la conferma di assegnazione della bandiera".

Da 13 anni, la Liguria è la regina del mare italiano. Al primo posto della classifica delle regioni con più Bandiere Blu. Che sono tantissime: 32 località e 63 spiagge premiate con il vessillo della ong Fee.

Insieme, Ponente e Levante lasciano indietro concorrenti come Toscana, Campania e Puglia, tutte in seconda posizione con 18 bandiere.