Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 11 a domenica 14 maggio, in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 11 MAGGIO



SANREMO



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)

21.00. ‘L’opera più apprezzata di uno sfortunato compositore e una suite di affreschi musicali’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Vanessa Benelli Mosell con Claudio Mansutti al clarinetto. In programma musiche di Muratore, Finzi, Elgar (25 euro, gratis per under 25). Teatro del’opera del Casinò (info e biglietti a questo link)



IMPERIA



15.00-18.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



16.00-19.00. ‘Scarella 100’: mostra ‘Un’avventura nel mondo dei colori’. Galleria d’arte ‘Il Rondò’, piazza De Amicis, fino al 13 maggio (dal martedì al giovedì 16/19, venerdì e sabato 10/12-16/19, domenica 10/12)



17.00. Presentazione del nuovo libro di Marino Magliani dal titolo ‘Il Bambino e le Isole (un sogno di Calvino)’. Introduce Roberto Moriani e intervista all'Autore di Daniela Cassini. Evento a cura di ISRECIM - Istituto Storico della Resistenza e dell'età Contemporanea. Biblioteca Civica L. Lagorio, piazza De Amicis, ingresso libero



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra, dedicata alla scrittrice tedesca Susanne Fülscher e ai suoi romanzi. Sede dell'UCD-ANPI, fino al 21 maggio



19.00. Nell’ambito dei festeggiamenti patronali in onore di Sant’Ampelio, serata danzante & Street Food con Musica dal vivo di Kikko Dj. Evento a cura delle Proloco Rinascita Borghettina. Spianata del Capo (Piazzale Ottoluoghi)



SAN LORENZO AL MARE



9.00. Escursione collinare di circa 5 ore e 30 (incluso picnic) S.Lorenzo – Civezza – Clavi – Piani a cura delle sezioni CAI di Imperia, Sanremo, Bordighera (12 euro). Ritrovo presso la fermata RT in loc. Ponticelli (lato nord), circa di fronte all’ingresso del Porto di S. Lorenzo al mare (linea di confine con comune di Imperia), info e prenotazioni 335 527 8924



DIANO MARINA

10.00-19.00. Mostra antologica di pittura dell’artista Efisio Brunazzi (h 10/12-16/19). Sala Rodolfo Falchi del Palazzo del Parco, fino al 18 maggio



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



10.00-18.00. Mostra con le sculture dell’artista Salvatore Cannataro. Oasi alla foce del torrente Nervia, sulla passeggiata di Camporosso Mare, ingresso libero, sino al 14 maggio



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



9.00-21.30. ‘Ever Monaco 2023’: Mostra & Conferenze internazionali sulle Energie Rinnovabili e i Veicoli e Aerei Ecologici. Grimaldi Forum Monaco, ingresso libero, anche domani (più info)



19.00-21.00. ‘Amare il proprio corpo’: incontro presentato da Fanny Arama, studiosa di letteratura francese del XIX secolo. Organizzato dai Rencontres Philosophiques de Monaco, Théâtre Princesse Grace (più info)



NICE



00.00. ‘No Finish Line Nice’: partenza della gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24 per 5 giorni, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati, Quai des Etats-Unis, fino al 14 maggio (più info)





VENERDI’ 12 MAGGIO



SANREMO



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



11.00. ‘Tour Ariston’: visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

16.00. Per gli incontri dell’Unitrè, il Dott. Davide Bellini presenta il libro ‘Matti per il calcio’. Sala consiliare del Museo Civico in piazza Nota 2

16.00. Convegno ‘Floricoltura e Agricoltura a Ponente’ a cura della Società di Mutuo Soccorso: giornata di approfondimento su ‘Il sistema dei servizi tecnici per le imprese agricole del territorio’. Sala della Federazione Operaia Sanremese Via F. Corradi, 47 (locandina)



16.30. Per i Martedì Letterari (eccezionalmente di venerdì), convegno dal titolo ‘Garibaldi e la sua idea d'Europa’ con relatori: il Prof. Paolo Calcagno - Università degli Studi di Genova; il Prof. Luca Lo Basso - Università degli Studi di Genova; l’Ing. Francesco Garibaldi - Hibbert, Presidente Associazione Nazionale Giuseppe Garibaldi. Partecipa il. Dott. Enrico Musella membro del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero istituito presso il Ministero degli Esteri. Collabora l’avv. Maurizio Foglino. Modera Marzia Taruffi. Evento nell’ambito della Festa Internazionale dell’Europa. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti

17.30-19.00. ‘La fotografia di eventi nell’era digitale’: seconda lezione del corso tenuto dalla fotografa e digital creator Raffaella Sottile (quattro incontri). Sede della Confartigianato, in Corso Nazario Sauro 36, info 0184 524517



21.00. Serata finalizzata alla scoperta ed approfondimento della Cartografia, elemento propedeutico fondamentale per le escursioni. Lezione curata dal socio Silvano Lo Curto, istruttore di sci-alpinismo. Sede del CAI in piazza Cassini

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

10.00-19.00. ‘Scarella 100’: mostra ‘Un’avventura nel mondo dei colori’. Galleria d’arte ‘Il Rondò’, piazza De Amicis, fino al 13 maggio (dal martedì al giovedì 16/19, venerdì e sabato 10/12-16/19, domenica 10/12)



16.00. ‘Onde radicali – 12 maggio: una giornata di memoria e di lotta’: proiezione del documentario ‘Onde radicali’ di Gianfranco Pannone + presentazione del libro ‘Una storia italiana’ di Gian Piero Buscaglia (h 17.30). Cinema Centrale



17.30. Presentazione del libro collettivo ‘Lettere al fronte’. Sala Convegni della Biblioteca Civica ‘L.Lagorio’, ingresso libero

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

18.30. Per la rassegna ‘Sorseggi d’Autore’, appuntamento con una rivelazione letteraria: Beatrice Salvioni che per Einaudi Stile libero presenta il suo libro d’esordio ‘La malnata’ (25 euro, copia del libro più aperitivo). Bar Con Sapore del Conad in Galleria Isnardi, prenotazioni al 339 2877093



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra, dedicata alla scrittrice tedesca Susanne Fülscher e ai suoi romanzi. Sede dell'UCD-ANPI, fino al 21 maggio



19.00. Nell’ambito dei festeggiamenti patronali in onore di Sant’Ampelio, serata danzante & Street Food con Musica dal vivo dei Lost In Blues. Evento a cura delle Proloco Rinascita Borghettina. Spianata del Capo (Piazzale Ottoluoghi)

SANTO STEFANO AL MARE



18.30. Cerimonia di apertura del Campionato Europeo di Vela della classe 470 con la partecipazione di 69 gli equipaggi provenienti da 26 nazioni comprese Argentina Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Giappone. Evento a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante Marina degli aregai, fino al 20 maggio (più info)



DIANO MARINA

10.00-19.00. Mostra antologica di pittura dell’artista Efisio Brunazzi (h 10/12-16/19). Sala Rodolfo Falchi del Palazzo del Parco, fino al 18 maggio



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



10.00-18.00. Mostra con le sculture dell’artista Salvatore Cannataro. Oasi alla foce del torrente Nervia, sulla passeggiata di Camporosso Mare, ingresso libero, sino al 14 maggio



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



9.00-17.30. ‘Ever Monaco 2023’: Mostra & Conferenze internazionali sulle Energie Rinnovabili e i Veicoli e Aerei Ecologici. Grimaldi Forum Monaco, ingresso libero (più info)

10.00. ‘Indemer Monaco’: convegno nel quarantesimo anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare sul tema ‘L'obbligo degli Stati di proteggere e preservare l'ambiente marino’, organizzato da Publi Créations, in occasione del centenario del Principe Ranieri III. Sea Club - Le Méridien Beach Plaza, anche domani (il programma)

20.00. ‘Fierté et dignité’: concerto sinfonico con Cornelius Meister (direzione d'orchestra), Frank Peter Zimmermann (violino). In programma: Elgar e Dvořák. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



00.00. ‘No Finish Line Nice’: gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24 per 5 giorni, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati, Quai des Etats-Unis, fino al 14 maggio (più info)

10.00-19.00. Salon Bionazur 2023: 23a edizione del salone del benessere. Promenade du Paillon - Place Masséna, fino al 14 maggio, ingresso libero (per saperne di più cliccare questo link)



SABATO 13 MAGGIO



SANREMO



8.00-19.00. Mercatino ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro

9.00. Premio Internazionale Danza Giovani Città di Sanremo organizzato dalla Ariston ProBallet di Sanremo. Teatro Ariston (i dettagli a questo link)



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)

15.30. Festa della Mamma: festa speciale da dedicare alla mamma con laboratori creativi, letture animate, shooting fotografico della fotografa July Tribù, giochi. Evento a cura dell'associazione Talea (10 euro). Parco di Villa Ormond, necessaria prenotazione con messaggio WhatsApp a 3204659542



17.30. Concerto di musica corale ‘Sanremo e Copenaghen, cori insieme per la musica’ proposto del coro Nova Tempora, diretto dalla soprano Gabriella Costa, con ospite il coro danese The Beached Whale (Il Canto delle Balene) diretto dal compositore Mikkel Gomard. In programma musica classica di Vivaldi, Mozart, Bach, Kodaly, Gade, Gjeilo e anche brani dal repertorio tradizionale corale danese. Chiesa Luterana di Corso Garibaldi, ingresso libero



20.00-24.00. Per la 'Notte dei Musei', apertura straordinaria del Forte di Santa Tecla: gli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Sanremo accompagnano i visitatori e raccontano la storia e le curiosità legate al Forte. Costo dell’ingresso 1 euro e non è necessaria la prenotazione

21.00. ‘Centomila, Uno, Nessuno - la curiosa storia di Luigi Pirandello: spettacolo scritto e diretto da Giuseppe Argirò con Giuseppe Pambieri (10, 20 e 25 euro. Teatro dell’Opera del Casinò. Info e prenotazioni 340 8926683

IMPERIA



9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

9.30-11.30. Ultimo incontro di cinque del Nuovo Corso di Formazione per Volontari all'Ascolto del Centro di Ascolto dell'Associazione Santa Teresa di Calcutta. Sede dell'Associazione in Via Berio 7, presso la Locanda del Buon Samaritano, info ed iscrizioni 351 2767957



10.00-19.00. ‘Scarella 100’: mostra ‘Un’avventura nel mondo dei colori’. Galleria d’arte ‘Il Rondò’, piazza De Amicis (ultimo giorno)



15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



20.30-23.00. ‘Social Dreaming’: esperienza di sogno condiviso in un incontro esclusivo organizzato dal Teatro dell'Attrito e condotto da Giancarlo Stoccoro, psichiatra e psicoterapeuta già membro del Social Dreaming Institute di Londra. Teatro dell'Attrito, anche domani, info e prenotazioni al 329 4955513

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



9.00-17.00. ‘Un pezzo da museo’: esposizione della Prima Macchina Elettrica Italiana del 1891, una vettura a tre ruote di impostazione chiaramente ottocentesca, e una vettura elettrica attuale Mercedes di Gino spa. Evento a cura del Lions Club Ventimiglia con raccolta di fondi per l'acquisto di un cane guida per non vedenti. Spazio antistante il Teatro Comunale



BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



10.30. ‘Il giardino delle mamme’: secondo dei tre incontri dedicati alle future e neo mamme tenuto dalla fisioterapista Chiara Palmero, che parlerà del pavimento pelvico. Interviene la psicoterapeuta Serena Suraci. Nuova sede dell’Associazione Noi4You in via Firenze 1, partecipazione libera, info e prenotazioni via WhatsApp al 3466 243572

14.30-17.30. Laboratorio di Scrittura autobiografica (4 incontri) ‘Le stagioni della vita’ con Mary Del Barba e Daniela Bruno, conduttrici di Corsi di scrittura dal 2016. Sede dell’associazione Grazie don Bosco a Borghetto San Nicolò in Via San Sebastiano, info 320 0221011



17.00-19.00. Mostra, dedicata alla scrittrice tedesca Susanne Fülscher e ai suoi romanzi. Sede dell'UCD-ANPI, fino al 21 maggio



19.00. Nell’ambito dei festeggiamenti patronali in onore di Sant’Ampelio, serata danzante & Street Food con Musica dal vivo di Simo J e Francesco Zanotti. Evento a cura delle Proloco Rinascita Borghettina. Spianata del Capo (Piazzale Ottoluoghi)



OSPEDALETTI

16.00. Secondo appuntamento del ‘Cantico della Bellezza’ con presentazione del libro ‘La città visibile. Sanremo nella letteratura italiana’ di Romano Lupi. L’autore dialoga con il critico letterario Marco Innocenti, accademico della Pigna per la Letteratura + consegna attestati di partecipazione e i premi relativi alla 2ª edizione del concorso giornalistico ‘Premio Valerio Venturi’ riservato agli studenti delle scuole superiori della provincia di Imperia. Spazio polivalente ‘La Piccola’ in via Cavalieri di Malta, ingresso libero



TAGGIA

10.00-19.00. ‘Meditaggiasca – Expo Valle Argentina e Armea’ (10ª edizione): stand informativi e promozionali dei comuni, spazio riservato alle aziende locali per la vendita dei prodotti e show cooking in piazza Cavour, dove lo chef Simone Rugiati darà spazio alla creatività della cucina della tradizione locale. Vie e piazze del centro storico, tra via Soleri e piazza Cavour, anche domani (il programma a questo link)

SANTO STEFANO AL MARE



9.00. Campionato Europeo di Vela della classe 470 con la partecipazione di 69 gli equipaggi provenienti da 26 nazioni comprese Argentina Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Giappone. Evento a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante Marina degli aregai, fino al 20 maggio (più info)



SAN LORENZO AL MARE

21.15. Per la 20ª Rassegna teatrale ‘L’Albero in prosa’, ‘Contadini del sud’: spettacolo teatrale con Ulderico Pesce e Maria Letizia Gorga. Regia di Ulderico Pesce. Sala Beckett del teatro dell’Albero, vicolo Vignasse, 392 185443 (più info)

DIANO MARINA

10.00-19.00. Mostra antologica di pittura dell’artista Efisio Brunazzi (h 10/12-16/19). Sala Rodolfo Falchi del Palazzo del Parco, fino al 18 maggio



SAN BARTOLOMEO AL MARE



14.30. Ginestre in fiore: camminata lungo l’anello di Chiappa (6,3 km) alla scoperta del territorio. Ritrovo in Piazza Sottana a Chiappa



CERVO



17.00. Per ‘Cervo in blu d'inchiostro’, Raffaella Romagnolo presenta il libro ‘Di luce propria’ (Mondadori). Modera l’incontro Nicoletta Sasso, docente di lettere del Liceo Vieusseux di Imperia con Francesca Rotta Gentile. Oratorio di Santa Caterina (più info)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



10.00-18.00. Mostra con le sculture dell’artista Salvatore Cannataro. Oasi alla foce del torrente Nervia, sulla passeggiata di Camporosso Mare, ingresso libero, sino al 14 maggio



PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)

PORNASSIO



9.00-18.00. ‘Drive-in Car Market, il mercatino nel bagagliaio’ riservato esclusivamente a privati. Gli espositori possono utilizzare la propria auto che si trasforma in un vero e proprio negozio. Evento a cura dell’Accademia Kronos. Colle di Nava



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO



9.30. ‘Indemer Monaco’: convegno nel quarantesimo anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare sul tema ‘L'obbligo degli Stati di proteggere e preservare l'ambiente marino’, organizzato da Publi Créations, in occasione del centenario del Principe Ranieri III. Sea Club - Le Méridien Beach Plaza (il programma)

NICE



00.00. ‘No Finish Line Nice’: gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24 per 5 giorni, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati, Quai des Etats-Unis, fino al 14 maggio (più info)



10.00-19.00. Salon Bionazur 2023: 23a edizione del salone del benessere. Promenade du Paillon - Place Masséna, fino al 14 maggio, ingresso libero (per saperne di più cliccare questo link)



11.00-23.00. ‘Nice Europe Day’: laboratori creativi, giochi, photobooth e molto altro + area food truck per degustare specialità locali e internazionali + area relax per godersi in tranquillità il sole primaverile + stand informativi per comprendere meglio le sfide che l'Europa si trova ad affrontare oggi + due tavole rotonde per riflettere insieme su temi di attualità + concerto al Théâtre de Verdure. Jardin Albert 1er e al Théâtre de Verdure (più info)





DOMENICA 14 MAGGIO



SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



10.00. Partenza della sua 23esima edizione della Baby Maratona rivolta ai bimbi nati tra il 2012 e il 2020. Pista d’atletica a Pian di Poma (dalle 8.30 alle 9.30 ritrovo iscrizioni e consegna magliette), info 338 6592058 (locandina)



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



IMPERIA

9.00. ‘9000 passi contro il diabete’: passeggiata aperta a tutti da Calata Cuneo fino a Diano Marina e ritorno (5 euro destinati alla ricerca contro il diabete giovanile) con misurazione gligemica perima e dopo la passeggiata + animazione e dj set. Evento a cura del Lions Club Imperia La Torre in collaborazione con il Comitato di San Giovanni



9.30-13.00. ‘Social Dreaming’: esperienza di sogno condiviso in un incontro esclusivo organizzato dal Teatro dell'Attrito e condotto da Giancarlo Stoccoro, psichiatra e psicoterapeuta già membro del Social Dreaming Institute di Londra. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al 329 4955513



15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

VENTIMIGLIA



10.30. 'Picnic sull’erba: visita guidata sul tema del Fiore + al termine consegna di un pacco ‘Picnic’ (ingresso con visita guidata & Picnic 20 euro adilti, 10 euro bambini). Giardini Hanbury, Corso Montecarlo 43, prenotazione obbligatoria 0184 229507 (tutte le domeniche)



21.00. ‘Viva la Mamma’: concerto dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia diretta dal M° Luigi Crocco. Voce solista il tenore Carmine Buono. Partecipano gli allievi del Centro di Formazione ‘Dance Art a Project’ e Laboratorio di Musica d’Insieme ‘Suoniamo Insieme. Presentano Carmine Buono e Greta Limon. Teatro Comunale, ingresso gratuito



BORDIGHERA



9.45-22.30. Festa Patronale di Sant’Ampelio: Saluti dell’amministrazione e rinfresco presso la Società Mutuo soccorso Pescatori (h 9.45) + S. Messa nella Chiesa S. M. Maddalena (h 11) + Partenza processione da S. M. Maddalena (h 16) + Serata Danzante & Street Food con Musica dal vivo dei Evergreen alla Spianata del Capo (h 19) + Premiazione concorso poesie ‘Mamma in Poesia’ alla Spianata del Capo (h 19.30) + Spettacolo Pirotecnico al Capo SANT'Ampelio (h 22.30)



17.00-19.00. Mostra, dedicata alla scrittrice tedesca Susanne Fülscher e ai suoi romanzi. Sede dell'UCD-ANPI, fino al 21 maggio

TAGGIA

10.00-18.00. ‘Meditaggiasca – Expo Valle Argentina e Armea’ (10ª edizione): stand informativi e promozionali dei comuni, spazio riservato alle aziende locali per la vendita dei prodotti e show cooking in piazza Cavour, dove lo chef Simone Rugiati darà spazio alla creatività della cucina della tradizione locale. Vie e piazze del centro storico, tra via Soleri e piazza Cavour (il programma a questo link)



SANTO STEFANO AL MARE



9.00. Campionato Europeo di Vela della classe 470 con la partecipazione di 69 gli equipaggi provenienti da 26 nazioni comprese Argentina Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Giappone. Evento a cura dello Yacht Club Sanremo. Specchio acqueo antistante Marina degli aregai, fino al 20 maggio (più info)

DIANO MARINA

10.00-19.00. Mostra antologica di pittura dell’artista Efisio Brunazzi (h 10/12-16/19). Sala Rodolfo Falchi del Palazzo del Parco, fino al 18 maggio



7.30. 65° Raduno Regionale delle Confraternite Liguri: Accoglienza delle Confraternite + Saluto delle autorità (h 9.30) +Concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Mons. Guglielmo Borghetti, animata dalla corale diocesana ‘Deo Gloria’ (h 10) + processione con gli artistici Crocifissi e l’effigie della Madonna del Carmine, patrona cittadina, con la partecipazione della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’ (vie del centro cittadino). A cura della Confraternita della SS. Annunziata. Piazza Martiri della Libertà



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Trofeo Pinocchio: fase regionale trofeo tiro con l’arco al Campo Arcieri

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



10.00-18.00. Ultimo giorno della Mostra con le sculture dell’artista Salvatore Cannataro. Oasi alla foce del torrente Nervia, sulla passeggiata di Camporosso Mare, ingresso libero



15.00. Concerto organizzato da Balbosco d’Oc con protagonista il duo folk occitano ‘Du Tütt’, formato da padre e figlio, Marco e Matteo Orsini. Oasi del Nervia, sulla passeggiata di Camporosso Mare, ingresso a offerta libera

DIANO CASTELLO



16.00. Visita della Chiesa di San Mauro a Varcavello, frazione di Diano Castello, a cura dell’Associazione ‘Communitas Diani’. \Ritrovo è davanti alla chiesetta, info communitasdiani@gmail.com

MONTALTO

10.00-18.00. ‘Vivi Montalto’: apertura delle botteghe artigiane e di alcuni spazi per la vendita dei prodotti enogastronomici e dell'artigianato con locali allestiti en plein air nei carruggi del paese + visite guidate alle chiese e ai monumenti (ogni seconda domenica del mese)

PIEVE DI TECO



9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)



9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

NICE

00.00. ‘No Finish Line Nice’: ultimo giorno della gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999 con la partecipazione di circa 4000 partecipanti. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24 per 5 giorni, tante volte quanto desiderato e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati, Quai des Etats-Unis (più info)

10.00-19.00. Salon Bionazur 2023: ultimo giorno della 23a edizione del salone del benessere. Promenade du Paillon - Place Masséna, ingresso libero (per saperne di più cliccare questo link)



ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN

10.00-17.00. Mercato dei Sapori e dei Creatori: mercato con i migliori prodotti locali e il saper fare tradizionale con più di cinquanta appassionati espositori (cooking show guidati da chef locali, degustazioni culinarie, laboratori di bricolage e numerose attività per i bambini). Avenue Aristide Briand 218 (più info)





