Sanremo città dello sport: da maggio a dicembre 30 eventi tra vela, ippica, tennis, pallavolo, atletica, baseball e ciclismo

Le regate dello Yacht Club, la Giraglia, l’ippica, la pallavolo, il tennis, la maratona, il baseball, la bike: anche quest’anno l’assessorato al Turismo e allo Sport guidato da Giuseppe Faraldi propone eventi di rilievo nazionale e internazionale per un calendario sportivo che prende il via a fine maggio e si conclude a metà dicembre. L'importo totale per il calendario sportivo da maggio a settembre è di 144 mila euro. Gli eventi più onerosi sono quelli velici firmati Yacht Club per il quale il Comune stanzia 60 mila euro, quasi la metà dell'intero budget.

Un calendario che, contando gli eventi precedenti, consta di circa 30 appuntamenti con importanti ricadute sul settore alberghiero. Sono previste, infatti, decine di migliaia di presenze solo per partecipanti e accompagnatori.

“Dopo il successo delle manifestazioni precedenti quali il mondiale di enduro, la Milano Sanremo, il Festival del Rugby e il Sanremo Tennis Cup- torneo ATP Challenge, tutti eventi di altissimo livello - spiega l’assessore Giuseppe Faraldi – ora proponiamo un calendario formato da appuntamenti sportivi di forte richiamo che ormai da tempo attraggono consistenti presenze nella nostra città, a cui si aggiungono iniziative diverse, capaci di formare una proposta variegata e d’appeal. A queste faranno seguito altri appuntamenti importanti, come il rally di Sanremo nella versione moderna e in quello storica. Ringraziamo gli organizzatori che hanno collaborato alla realizzazione degli eventi, l’ufficio turismo e il tavolo del turismo che ha sostenuto alcune iniziative dell’assessorato. Un plauso particolare alla polizia municipale per l’assistenza prestata in ogni occasione”.

Il calendario

26-28 maggio: Ior e Rorc Meeting

4 giugno: 52ª Cicloturistica Milano-Sanremo

8-9 giugno: Targa Sobrero 2023

8-11 giugno: Concorso ippico internazionale CSI **stelle

9 giugno: 70ª Rolex Giraglia

10-11 giugno: tappa Campionato Italiano beach volley Serie B1 maschile

15-18 giugno: Concorso ippico internazionale CSI ** stelle

24 giugno: Run for the whales 2023

15 luglio: VIII Transalp “La via del sale in MTB”

16 luglio: 4ª edizione Hard Alp Tour “Pavia-Sanremo”

18-27 agosto: Voleè Cup Tennis Club Solaro

24-27 agosto: 1° Wooden Dragon World Championship

8-10 settembre: 15ª edizione Hard App Tour “Sanremo-Sestriere”

22-24 settembre: XXI Challenge Sanremo

29-30 settembre / 1 ottobre: XLII Trofeo dei Presidenti

30 settembre / 7-8 14-15 ottobre: 29ª Sanremo Volley Cup Memorial Dado Tessitore

8 ottobre: 8° Trofeo hand bike Città di Sanremo

21-22 ottobre: 7° Torneo Freesby Yup

27-28 ottobre: XCU Challenge & Sanremo Urban Downhill

27-29 ottobre: Trophee Grimaldi

3 dicembre: Sanremo Marathon 2023

8-10 dicembre: Regata meeting internazionale del Mediterraneo