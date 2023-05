Quattro alunni del 'Comprensivo' Biancheri saranno premiati per il concorso 'Il bello dello sport'

E’ dal 2019 ormai che l’Istituto Comprensivo 1 Biancheri di Ventimiglia partecipa al concorso “Il Bello dello Sport”, ideato dall’associazione Stelle nello Sport; è un evento rivolto agli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado che ha l’obiettivo di valorizzare i messaggi positivi legati alla pratica sportiva. Stelle nello sport, come riportato dal sito ufficiale, è “promosso per sostenere e valorizzare lo sport ligure sotto l’egida di Regione Liguria, Comune di Genova e Porto Antico Spa con il patrocinio di Coni e Cip Liguria” ed è coordinamento e curato da Marco Callai e Cristina Cambi.

Quest’anno il concorso "Il Bello dello sport" ha visto partecipare un centinaio di scuole in tutta la Liguria, con più di 8mila elaborati. Un record di adesioni mai visto dal 2017, anno in cui è stato ideato il progetto. L’Istituto Biancheri, diretto dalla Dirigente scolastica Antonella Costanza, ha visto ben quattro dei propri alunni vincere insieme ad una settantina di altri ragazzi e ragazze delle scuole liguri.

L’IC1 Biancheri di Ventimiglia promuove, da un po' di anni ormai, iniziative e progetti legati all’educazione civica, alla tutela ambientale e al benessere psicofisico di tutti gli alunni. Il coordinamento legato all’attività sportiva e progetti correlati dell’istituto è svolto dall’insegnante Mara D’Andrea. Grazie al suo impegno, già gli anni precedenti alcuni alunni sono arrivati fra i primi classificati.

Il bacino di utenza ventimigliese è ricco di alunni e alunne dalle caratteristiche più diverse e sappiamo come i momenti ricreativi legati allo sport, allo stare all’aria aperta e anche alla danza, riescano a dare a tutti la possibilità di esprimere le loro potenzialità.

Questa commistione di idee ed esperienze è stata ben espressa dai disegni dei nostri quattro alunni che sono arrivati fra i primi classificati (tre alunni del plesso di via Roma e uno del plesso di Via Veneto), scelti tra più di 8 mila elaborati. Con orgoglio possiamo dire che tutti gli alunni, anche quelli con difficoltà, hanno avuto la possibilità di partecipare, grazie all’impegno e all’entusiasmo dei loro docenti. E infatti uno di loro è anche arrivato fra i primi in classifica.

La premiazione si terrà Sabato 20 maggio alle 11 al Porto Antico di Genova presso la Piazza delle Feste.

Di seguito i nomi degli alunni delle scuole primarie ventimigliesi arrivati primi in classifica:

Rocco Moraglia 5a scuola primaria di via Roma - Oro

Alice Manfredini 5a scuola primaria di via Roma - Argento

Alex Pesce 5a scuola primaria di via Roma - Bronzo

Andri Gazi 3a scuola primaria di via Veneto - Bronzo