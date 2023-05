Pallavolo: weekend di forti emozioni quello di sabato scorso in casa del Volley Team Arma Taggia

E' scesa in campo la serie D - VTAT CORRADINI HOME SOLUTIONS che si è imposta per 3-2 sulla formazione dell’Audax Quinto Genova. Primi due set vinti dalle padroni di casa per 25-20 e 25-14. La partita sembrava chiusa ma un rilassamento di troppo ha portato alla rimonta, meritata, dell’Audax nei due set successivi chiusi sul 23-25 e 13-25. Questo ha portato le ragazze di coach Ferrari a dover giocare, con un altro piglio, il tie break. Concentrazione e pochi errori portano alla vittoria per 15-13. Nel mini girone dei playout il VTAT resta comunque primo, e salvezza conquistata.

Prossima partita sabato a Casarza Ligure, una trasferta dal sapore particolare per le ragazze armesi, alcune delle quali finiscono la loro “carriera” pallavolistica essendo ormai prossime alla maturità e quindi ai corsi universitari. Un grazie doveroso da parte della società a queste ragazze che hanno creduto nel progetto conquistando una promozione in serie D, e da matricole, una salvezza meritatissima.

Le ragazze della seconda divisione VTAT Edilizia Crescente hanno affrontato l’Alassio Laigueglia. Partono bene le giovani armesi che si aggiudicano il primo set per 25-13. Nel secondo le padroni di casa perdono la concentrazione e regalano il set alle avversarie; l’Alassio si impone così per 23-25 e riporta in parità il match. Si fa sentire coach Gallina con le sue ragazze che entrano in campo decisamente più concentrate e si aggiudicano il terzo e quarto set chiusi entrambi per 25-13. 3-1 il risultato finale. “Siamo comunque in vetta alla classifica, un ottimo risultato per noi, - commenta Gallina - anche se con 11 gare, una in più rispetto alle due squadre con le quali ci contendiamo i primi due posti per l'accesso ai play off: l’Imperia volley e le cugine della Mazzucchelli Mo.de distribution.”

La collaborazione con la Scuola di pallavolo Mazzucchelli è molto importante, e i risultati si vedono con due squadre ai vertici della classifica, che si giocano i playoff. Prossima partita e l'ultima del campionato di seconda divisione per il Vtat Edilizia Crescente, sabato 11 maggio contro Andora La casa del Priore.

Infine, le giovani dell’Under 13 young, guidate da una bravissima Fabrizia Fontanesi, vincono per 3-0 contro Pallavolo Fornaci Savonese Vbc Savona (25-17 – 25-21 - 25-22) e rimangono stabilmente ancorate al secondo posto della classifica.