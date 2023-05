Dall’unione di Ginnastica Riviera dei Fiori, Nuova Lega Pallavolo e Olimpia Basket nasce la Polisportiva dei Fiori 2.3

La Polisportiva dei Fiori 2.3 nasce dall'unione di tre importanti società presenti sul territorio: la Ginnastica Riviera dei Fiori, la Nuova Lega Pallavolo Sanremo e l’Olimpia Basket. Le tre associazioni operano da più di 30 anni sul territorio del comune di Sanremo e di Taggia, proponendo attività sportive di base e agonistiche nelle tre discipline, contando su un vivaio complessivo di circa un migliaio di atleti dai quattro anni in su.

La Polisportiva è guidata dal presidente Alice Frascarelli, il vice presidente Cesare Fagnani, il segretario Nino loppolo e i consiglieri Samuele Perotti, Paolo Marelli e Luca Bellone, che ne costituiscono il direttivo. Si deve proprio a loro la firma sull'atto costitutivo ufficiale posta il 16 febbraio 2023 con sede legale a Sanremo presso il polo sportivo Mercato dei Fiori in via Quinto Mansuino 12, Bussana.

L’obiettivo della Polisportiva è quello di proporre progetti e attività sportive che possano coinvolgere l'intero territorio, diffondendo l'importanza dello Sport per la crescita dei giovani e per la salute e il benessere fisico di tutti, dai più piccoli ai meno giovani, con un focus particolare alle attività multisport. L’intento, in vista dell'imminente Riforma dello Sport, sarà anche quello di supportare le ASD aderenti unificando le risorse umane presenti nelle varie società.

“Tra gli obiettivi vi è sicuramente quello di recuperare spazi che sono attualmente inutilizzati e creare delle nuove strutture sportive, accessibili e usufruibili da tutti, collaborando con i comuni e le istituzioni scolastiche per una migliore gestione degli impianti” dichiarano dalla Polisportiva.

Le tre società, affiliate alle proprie federazioni FGI, FIPAV e FIP, al CONI e a Sport&Salute, supportate dall'ente CSEN, oltre a svolgere le proprie attività legate alla disciplina che rappresentano, stanno collaborando già da diversi anni nell'organizzazione di progetti multisport sul territorio, e sono proprio questi progetti ad aver testato e intensificato il rapporto di collaborazione tra di loro.

Il progetto GreenCamp, idea nata ai tempi della pandemia quando non si poteva svolgere sport al chiuso, giunto alla 4° edizione, si sta svolgendo negli spazi comunali della scuola Pascoli di Sanremo e giardini di Villa Ormond con una proposta di tre mesi di lezioni per bambini dai 6 ai 14 anni con due lezioni a settimana durante le quali i bambini hanno la possibilità di apprendere e scoprire le basi di diversi sport quali ginnastica, pallavolo, basket, calcio, atletica, judo, arrampicata.

Il progetto Educamp CONI, alla sua 5ª edizione quest'anno, che avrà luogo durante l'estate su due sedi, una a Sanremo e una a Taggia, coinvolgerà più di 160 bambini a settimana, seguiti da educatori laureati in scienze motorie e tecnici qualificati, con una proposta sportiva di più di 10 discipline, che vengono proposte a rotazione secondo un programma che prevede anche laboratori educativi, artistici e creativi. Il progetto è aperto anche ai bambini disabili che partecipano ogni anno con grande entusiasmo integrandosi al meglio.

“I nostri progetti multisport sono inoltre un’importante occasione di fare esperienza per gli studenti di Scienze Motorie e di lavoro per i numerosi tecnici che coinvolgiamo - aggiungono dal direttivo - molte sono ancora le idee e i progetti che vorremmo mettere in atto in futuro, auspicando nella collaborazione e nell'interesse dei Comuni e delle amministrazioni del ponente ligure verso questa nostra iniziativa. La Polisportiva vuole essere un punto di riferimento anche verso le istituzioni scolastiche, promuovendo progetti in modo inclusivo e aggregativo per tutti i residenti, migliorando la comunicazione e facilitando la gestione, al fine di valorizzare e intensificare la pratica sportiva sul territorio”.

La Ginnastica Riviera dei Fiori nasce nel 1986 dalla passione di Daniela Breggion fondatrice insieme al marito Claudio Frascarelli, attuale vice presidente. Da 37 anni è affiliata alla FGI e al CONI e propone corsi di ginnastica nelle quattro discipline olimpiche: ginnastica artistica maschile, femminile, ritmica e trampolino elastico. Ogni anno svolge i corsi base nelle palestre dei comuni di Taggia e Sanremo e con i gruppi agonistici partecipa ai Campionati individuali e di squadra del calendario FGI regionali e nazionali, ottenendo regolarmente risultati di prestigio. Grazie all’intenso lavoro dello suo staff che conta oggi 13 tecnici federali qualificati, la società è promotrice di eventi che coinvolgono ginnasti di tutta l'Italia quali Tornei, Campionati Interregionali e Nazionali, raduni collegiali nazionali estivi e organizza molte gare del calendario FGI regionale, offrendo un servizio molto apprezzato dai ginnasti e dalle famiglie, sia locali che dell'intera Liguria.

La Nuova Lega Pallavolo Sanremo, nata nel 1982 con la denominazione di Lega Pallavolo Sanremo, è stata costituita nel 2002 con l’intento di unificare l'attività delle varie società di volley operanti sul territorio. Presidente per tanti anni è stato il compianto Enrico Chiavari. Dal 2015 il testimone è passato a Cesare Fagnani, che insieme alla nuova dirigenza ed allo staff, composto da quattro tecnici federali, continua a portare avanti la filosofia della società improntata principalmente alla crescita della pallavolo giovanile sanremese con la partecipazione a campionati regionali e territoriali Fipav nonché all'attività del “Volley S 3” per i più piccoli. Principali risultati: nella stagione 2018/19 la prima squadra femminile ha conquistato la promozione in serie C regionale ma grandi soddisfazioni sono arrivate dal settore giovanile: under 14 femminile campione regionale nel 11/12 e vice campione nel 15/16, under 18 maschile vice campione regionale nel 17/18. Grazie ai risultati sportivi conseguiti e alle importanti manifestazioni organizzate, come i Sanremo Volley Cup Memorial Tessitore giunto alla 38°edizione, la NLP è stata insignita dal 2018 ad oggi del “Certificato di Qualità per l'attività giovanile” dalla Fipav. La società è convenzionata con l'Università di Genova per gli studenti in tirocinio curriculare di Scienze Motorie.

L'Olimpia Basket segue da diversi anni lo sviluppo dell'attività di basket e minibasket sul territorio di Arma-Taggia e Sanremo. Nata nell'anno 1994 sotto la presidenza di Antonino loppolo, l'Olimpia Basket ha un sviluppato un positivo movimento giovanile nell'ambito della pallacanestro provinciale e regionale. Inoltre ha ottenuto lusinghieri risultati tra i quali la promozione nella categoria C2 nell'A.S. 2007/08; anche a livello giovanile sono stati raggiunti grandi traguardi partecipando sempre ai campionati proposti dalla federazione. Propone anche un centro di avviamento al minibasket che utilizza spazi comunali sia a Sanremo che a Taggia e svolge attività con ragazzi diversamente abili con l'obiettivo di una vera integrazione attraverso lo sport.