Brillanti risultati per i canottieri sanremesi alle regate di Genova e Corgeno

A Genova il due senza under 17 dei gemelli Roberto ed Alberto Strazzulla hanno vinto la selezione liguria-toscana e si sono qualificati per il Meeting Nazionale di Piediluco, il doppio under 17 di Leonardo Arosio e Diego Consonni ha conquistato l'argento e d anch'esso la qualificazione per Piediluco (primi due equipaggi per disciplina).

Sempre a Genova vittorie per Elena Cioni sia in singolo che in quattro di coppia cadette e del quattro di coppia under 17 dei gemelli Strazzulla, Consonni e Arosio, bronzo per Steve Mc Laren nel 7:20 allievi C.

Nella Nazionale under 14 e master di Corgeno ancora due medaglie per Elena Cioni, oro in doppio cadetti con Paola Melanconico della Lega Navale Savona e bronzo in quattro di coppia con la rappresentativa ligure under 14 alle spalle di Lombardia e Friuli, buon argento anche per il doppio master mix over 54 di Alessio Bosco e Annalisa Zanon.

Dal 12 al 14 maggio Roberto Strazzulla, Alberto Strazzulla, Diego Consonni e Leonardo Arosio saranno impegnati nel Meeting Nazionale Under 17 a Piediluco, ultima prova prima dei Campionati Italiani di Categoria in programma a giugno sul Lago di Gavirate.