Per 'Il Giorno della Memoria', premiazione Challenge Lions club Sanremo Matutia (foto e video)

“Il Giorno della Memoria” è una ricorrenza internazionale che si celebra ogni anno il 27 gennaio per commemorare le vittime dell’Olocausto la cui memoria rappresenta un patrimonio dell’umanità ed un tributo inestinguibile .

Molte scuole cittadine hanno colto l’opportunità di invitare i ragazzi delle elementari, delle medie e delle superiori ad esprimere con riflessioni, immagini questa triste realtà per non dimenticare le persecuzioni degli ebrei, lo sterminio nei campi di concentramento, il dolore per quanto è accaduto .

Il lions club Sanremo Matutia ha promosso uno challenge “Giorno della Memoria” e stamane ha avuto luogo la premiazione: i ragazzi della 3ª media Nobel di Coldirodi si sono aggiudicati il premio a disposizione consistente in una cifra da utilizzare per materiale didattico realizzando un magnifico video con disegni e simboli della Shoah altamente significativi sotto la supervisione della Professoressa Valentina Panico che ha accettato dal lions club Sanremo Matutia questo invito ed ha offerto all’interno delle classi tale possibilita seguendo da vicino i loro lavori!!

Una delegazione di soci del club Matutia si è recata a Coldirodi: il past presidente Gianni Ostanel ha sostituito la presidente Roberta Rota che non ha poturo presenziare per motivi di lavoro, ha ringraziato la professoressa che ha monitorato i ragazzi sensibilizzandoli sulle tristi realtà accadute e le ha consegnato la busta premio!

Si sono illustrati ai ragazzi gli scopi del Lions e di come la nostra Associazione sia sempre disponibile ad aiutare il prossimo in difficoltà. L’officer Elena Lanteri Cravet ha invitato i ragazzi a partecipare al Poster della Pace il prossimo anno scolastico spiegando loro come questo service rivesta carattere internazionale e per quelli che partecipano sono in palio bei premi e a tutti un attestato personale!

Lions club Sanremo Matutia Mluisa Ballestra addetto stampa

Sanremo 9 maggio 2023

Sotto l’articolo fotogallery degli elaborati degli studenti delle varie scuole.