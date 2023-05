Imperia: venerdì prossimo al cinema Centrale ‘Onde radicali – 12 maggio: una giornata di memoria e di lotta’

Il gruppo radicale ‘Adele Faccio’ di Imperia organizza, per venerdì prossimo al cinema Centrale ‘Onde radicali – 12 maggio: una giornata di memoria e di lotta’.

12 maggio 1974: la vittoria del referendum sul divorzio; tre anni dopo, nell'ambito di una manifestazione che intendeva celebrare quello storico risultato politico e sostenere la promozione di ulteriori iniziative referendarie, l'omicidio della militante radicale Giorgiana Masi in circostanze mai del tutto chiarite.

Alle 16 è prevista la proiezione del documentario “Onde radicali” di Gianfranco Pannone. Alle 17:30 la presentazione del libro ‘Una storia italiana’ di Gian Piero Buscaglia.

“Onde radicali”, candidato al David di Donatello 2022 come miglior documentario, racconta la storia e lo spirito ribelle della storica emittente radiofonica, ripercorrendo alcune significative pagine della storia italiana - ora tragiche, ora liberatorie - attraverso quei materiali d'archivio che rendono la radio non solo uno strumento di lotta e un presidio a tutela della libertà d'espressione, ma anche un prezioso luogo di conoscenza e di memoria. La proiezione sarà introdotta dal regista Gianfranco Pannone.

“Una storia italiana” è, invece, l'atteso memoir di Gian Piero Buscaglia. Sarà presentato dal prof. Giustino Languasco: come il documentario di Pannone - e in maniera non distante da recenti modelli del racconto non-fiction come Carrère, Sebald e Vollmann - il libro restituisce un vivido spaccato della realtà italiana degli ultimi quarant'anni attraverso il racconto di una vicenda, dai contorni kafkiani e per troppo tempo misconosciuta, che ha visto per protagonista l'autore.